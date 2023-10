Fisciano, la Pierro SRL ottiene il riconoscimento CRIBIS

di Antonio Jr. Orrico

Un lieto annuncio. CRIBIS D&B, società specializzata nella fornitura di business information su imprese italiane ed estere, ha assegnato alla F.lli Pierro SRL, il riconoscimento CRIBIS Prime Company, attribuendole il massimo livello di affidabilità aziendale. Il CRIBIS Prime Company è un riconoscimento di grande valore. Ogni anno, infatti, viene assegnato solo al 7% degli oltre 6 milioni di imprese italiane. CRIBIS D&B attribuisce questo riconoscimento utilizzando il CRIBIS D&B Rating, misura la probabilità che un’azienda generi gravi insoluti commerciali.

Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui la presenza di informazioni negative. Il riconoscimento CRIBIS Prime Company è quindi il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’organizzazione. Esso è rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale, solidità e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori. Questo importante riconoscimento è la conferma del livello di solidità economico-commerciale della F.lli Pierro srl. Inoltre, è una garanzia per tutte le aziende che hanno scelto F.lli Pierro srl come Partner commerciale.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio per i tanti anni di lavoro, in cui abbiamo sempre sostenuto l’importanza della correttezza commerciale, che è l’espressione di una visione imprenditoriale sulla quale abbiamo adeguato l’azienda negli anni insieme a tutti i collaboratori che contribuiscono ogni giorno a fare della F.LLI PIERRO SRL un caso di successo.” hanno scritto i fratelli Pierro su Facebook.

Il post si conclude così: “L’attestato Cribis Prime Company è un riconoscimento importante perché essere affidabili per i fornitori è anche indice di sicurezza per i clienti, perché garantisce loro la continuità dei lavori, la disponibilità delle forniture, la capacità di programmazione dei lavori e la sicurezza di affiancarsi un partner serio. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento!“