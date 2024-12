Cava de’ Tirreni, “STANZE” – Il Calendario 2024 di Pietro Lista e Gaetano di Mauro

di Redazione ZON

Il 28 dicembre, alle ore 19, presso il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni di Cava de’ Tirreni, sarà presentato il calendario “Stanze“, nato dalla collaborazione tra il pittore Pietro Lista e il fotografo Gaetano Del Mauro, arricchito da un’intervista video realizzata dal filmmaker Mario Mele. L’evento vedrà gli interventi di: Armando Lamberti, consigliere comunale delegato del sindaco alla Cultura; Barbara Cangiano, giornalista; Gerardo Di Agostino, amministratore delegato della Grafica Metelliana; Gaetano Del Mauro, fotografo; Mario Mele, filmmaker; Rosa Cuccurullo, direttrice di Cobbler, spazio dedicato all’arte contemporanea.

Dopo cinquant’anni vissuti nella sua amata casa-studio di Fisciano, Pietro Lista ha scelto di trasferirsi a Cava de’ Tirreni. Le fotografie di Gaetano Del Mauro e il video di Mario Mele documentano questo momento cruciale, testimoniando una transizione carica di significato umano e artistico.

“Dopo cinquant’anni lascio Fisciano e la mia amata casa-studio: un luogo che non è stato solo uno spazio fisico, ma l’anima stessa della mia vita – spiega Lista – Qui ho vissuto e lavorato intensamente, giorno dopo giorno, intrecciando la mia quotidianità con la mia ricerca artistica.

In queste stanze hanno preso forma le mie idee, i miei progetti, le mie intuizioni. Qui ho accolto amici, intellettuali, critici, compagni di viaggio che hanno arricchito il mio cammino umano e creativo. Ogni angolo di questa casa porta le tracce delle emozioni vissute, dei dialoghi appassionati, delle sfide affrontate e dei sogni coltivati. Ora lascio queste mura che mi hanno protetto e ispirato, consapevole di lasciare un pezzo di me stesso, della mia vita. È un distacco che porta con sé malinconia e non poca delusione; ma con esse subentra anche la certezza che la vita, come l’arte, è un continuo fluire, che tutto si trasforma”.

Il calendario “Stanze” diventa così non solo un’opera da ammirare, ma anche un prezioso documento che celebra un passaggio cruciale nella vita e nell’arte di Pietro Lista, intrecciando memoria, bellezza e trasformazione.

Vi aspettiamo per scoprire insieme questo progetto unico, dove arte, fotografia e video si incontrano per raccontare le stanze di una vita.