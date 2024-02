Cava, in corso lavori all’ERP di Santa Lucia

di Antonio Jr. Orrico

Manutenzione straordinaria, a Cava, agli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di via Lamberti alla frazione Santa Lucia, grazie ad un finanziamento regionale di circa 976mila € ottenuto dall’Amministrazione Servalli.

Dopo l’assegnazione definitiva sono in corso le procedure per consentire alla ditta aggiudicataria l’inizio dei lavori alle cinque palazzine da quattro piani, per l’eliminazione dei problemi di infiltrazioni e il rifacimento delle facciate.

“Anche questo intervento rientra nel complesso programma di rigenerazione urbana che abbiamo avviato e si aggiunge al finanziamento di oltre 9.6 milioni di € ottenuti per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Passiano, Santa Maria del Rovo e soprattutto di Pregiato, le cosiddette case colorate, che fin dalla loro realizzazione presentavano notevoli problemi. Un altro grande obbiettivo raggiunto da questa amministrazione.” afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore.