Campagna, tragedia sfiorata: operaio travolto dalla corrente

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia sfiorata. A Campagna, una scarica elettrica ha investito un operaio 45enne stamattina mentre era a lavoro in un cantiere, dove stava avvenendo l’installazione di pannelli fotovoltaici. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli sono intervenuti in maniera tempestiva, insieme ai sanitari, per soccorrere immediatamente l’uomo e scongiurare ulteriori tragedie.

Al di là del grande spavento provocato dall’incidente successo a Campagna, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le indagini sono state condotte sul luogo dell’incidente dai carabinieri di Eboli che ha fermato le lavorazioni.