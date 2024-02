Capaccio, gestione illecita di rifiuti: sequestrata azienda

di Antonio Jr. Orrico

In data 7 Febbraio, i Carabinieri forestali del nucleo di Capaccio Paestum hanno sequestrato, in località Brecciale, un’azienda zootecnica di allevamento bufalino. Il titolare è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti.

Sarebbero state riscontrate dai militari diverse criticità: un deposito incontrollato di stallatico su suolo nudo privo di copertura, della mancanza di un’idonea vasca per la raccolta dei reflui, nonché la presenza di pozzanghere di percolato, che rappresentavano un serio pericolo di inquinamento del sottosuolo.