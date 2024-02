Sanremo, dopo Amadeus spunta l’ipotesi Ventura

di Riccardo Manfredelli

Stuzzicato a più riprese sul punto, lui sembra inamovibile: quello del 2024 sarà il suo ultimo Festival di Sanremo consecutivo: così in Rai è già partita, silenziosa ma martellante, la corsa alla successione di Amadeus, più affollata della panchina di una squadra di Serie A e febbrile quasi quanto le elezioni americane del prossimo novembre.

Interpellato dalla nostra redazione, Nicola Santini scommette su un Sanremo 2025 a guida femminile (“In 74 anni di Festival è accaduto solo una volta che una donna conducesse e fosse anche direttrice artistica”) e poi mette sul tavolo due nomi: Barbara d’Urso (“Non mi piace il suo modo di affrontare certi argomenti ma a Sanremo ci starebbe come il cacio sui maccheroni”) e Simona Ventura: “Ha dalla sua la simpatia e l’intuito, di cui ha dato prova già negli anni ad X Factor (….) E’ una donna assolutamente in grado di cavalcare i tempi, importantissimo oggi che il successo di un Festival si gioca anche sulla viralità di una frase od un meme. Simona aveva già una sua webtv quando gli altri conduttori da milioni di follower non avevano neppure un profilo social”.

Suggestione per suggestione, c’è anche chi azzarda che per il prossimo Festival Amadeus potrebbe decidere di mantenere esclusivamente il ruolo di direttore artistico delegando la conduzione (e le sue classiche liturgie) a qualcun altro: ne sarebbe un primo indizio la formula scelta per la seconda e terza serata di Sanremo 2024, in cui sono i Big stessi a presentare i loro colleghi in gara. Se tandem deve essere, Marino Bartoletti (espertissimo in materia festivaliera) non ha dubbi su chi dovrebbe stare in attacco: “Mengoni”, ha detto ospite ieri pomeriggio a CasaSanremoTv, “ha dimostrato un talento talmente clamoroso che non solo meriterebbe uno show su Raiuno, ma addirittura la conduzione di un Festival con Amadeus dietro le quinte”.