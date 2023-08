Cava, al via i lavori della palestra di Passiano

di Antonio Jr. Orrico

Sono iniziati i lavori di riqualificazione complessiva della palestra annessa all’istituto comprensivo Don Bosco della frazione Passiano a Cava. Questi sono stati aggiudicati alla ditta RTI – Mitec di Russo Antonio – Edil Pa.Gri Srl, per un importo pari a 126.536,55 €. I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento sismico con interventi alle fondazioni, una nuova pavimentazione in gomma, la realizzazione dei nuovi locali spogliatoi per atleti e arbitro, la realizzazione di un nuovo impianto termico e l’adeguamento antincendio.

“In questo momento, oltre ai lavori alla palestra di Passiano, sono in corso i lavori alla palestra di Santa Lucia, dove abbiamo riscontrato difficoltà in corso d’opera che stiamo cercando di superare in tempi celeri, i lavori alla piscina comunale e, dopo il completamento della nuova tendostruttura Pittoni, stiamo completando l’area sportiva di via Ido Longo con la realizzazione di una nuova e bellissima struttura sportiva grazie ad un finanziamento Pnrr di 1,5 milioni di euro.” afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore.

Oltre alla riqualificazione della palestra di Passiano, in corso anche i lavori di completamento dell’Istituto comprensivo Don Bosco relativamente ai locali che ospitavano l’ufficio postale ed il teatro.

“Procede a gonfie vele il progetto avviato già nella precedente amministrazione volto a migliorare il cuore urbano della frazione di Passiano. Dopo il rifacimento della scuola, l’allargamento stradale, i lavori in corso alla palestra, al nuovo ufficio postale ed al teatro, si metterà mano al restyling di piazza Trezza con un nuovo arredo urbano e con la creazione di un’area playground. Interventi straordinari che muteranno per sempre il volto della nostra frazione.” afferma il Capogruppo consiliare Luca Narbone.