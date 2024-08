Cava, trovato il cadavere di un 61enne in una soffitta: era lì da almeno 10 giorni

di Redazione ZON

Questa mattina, intorno alle ore 9, in località Passiano a Cava de’ Tirreni, è stata fatta una scoperta agghiacciante. Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta per recuperare il corpo senza vita di un uomo, un 61enne di origine marocchina, trovato in avanzato stato di decomposizione all’interno di una soffitta.

Il Ritrovamento

Il cadavere, complici le elevate temperature di questi giorni, era già in uno stato di decomposizione tale da rendere insopportabile l’odore nella zona circostante. Proprio questi odori nauseabondi hanno allarmato i vicini di casa, che hanno immediatamente contattato i carabinieri per segnalare la situazione. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per accedere alla soffitta e rimuovere il corpo.

Le indagini e l’operazione di recupero

Secondo le prime indagini, l’uomo potrebbe essere deceduto da almeno 10 giorni, rimanendo in quella soffitta senza che nessuno se ne accorgesse fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Per recuperare il cadavere, i vigili del fuoco hanno dovuto indossare tute di carta e utilizzare autorespiratori, vista la pericolosità dell’ambiente chiuso e i miasmi presenti. L’operazione è stata completata con l’ausilio di corde, utilizzate per calare il corpo con la massima delicatezza possibile.

Ora le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita della vittima e capire le circostanze della sua morte. La soffitta in cui è stato trovato il corpo sarà oggetto di ulteriori accertamenti per stabilire se vi siano elementi utili all’indagine. Il caso ha scosso profondamente la comunità locale, che attende ora di conoscere i risultati delle indagini.

Fonte: SalernoToday