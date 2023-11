C’è Ancora Domani: ecco le location del film della Cortellesi

di Antonio Jr. Orrico

Il film è ormai sulla bocca di tutti. “C’è Ancora Domani“, il primo film che vede Paola Cortellesi dietro la macchina da presa, sta riscuotendo un enorme successo. Il film è il vero campione d’incassi per questo 2023. Cortellesi, per l’occasione, ha ripreso tantissime realtà del neorealismo e del neorealismo rosa degli anni ’40 e ’50, rievocati anche dal bianco e nero scelto dalla regista per rendere più realistica, appunto, la vicenda. Roma è la location scelta per girare il film, teatro perfetto per le vicende che si alternano su schermo.

“C’è Ancora Domani” racconta le vicende di Delia, interpretata da Paola Cortellesi, e della sua famiglia composta da Ivano (Valerio Mastandrea) e dai tre figli. Le storie della famiglia si alternano a quelle degli altri abitanti del palazzo e del quartiere popolare dove i cinque personaggi principali vivono. Nel cast corale troviamo anche Emanuela Fanelli, che interpreta l’amica del cuore di Delia, e Vinicio Marchioni, vecchio amore mai dimenticato della protagonista. La storia è ambientata perlopiù in un quartiere popolare di Roma. Molte delle scene sono ambientate nel cortile del palazzo dove Delia e la famiglia vivono che è stato ricostruito in via Bodoni, una strada del quartiere Testaccio.

Sempre il rione di Roma Sud fa da sfondo ad altre scene che occupano vari momenti del film: quelle ambientate al nuovo mercato di Testaccio che si trasforma in vecchio mercato con le bancarelle di metà Novecento dove lavora Marisa (Emanuela Fanelli). Gli interni dell’umile casa di Delia e della sua famiglia sono stati ricreati, anche grazie al lavoro della scenografa Paola Comencini, negli studi di Cinecittà. “Bellissima” di Visconti è stato una delle ispirazioni principali del film.