Salerno, tenta furto in una pizzeria: incastrato dalle telecamere

di Rita Milione

Ennesimo furto nella zona orientale di Salerno, dove la scorsa notte un giovane ha fatto irruzione in una pizzeria del posto. Il malvivente – come riporta Salerno Today – ha cercato subito la cassa, ma non vi ha trovato denaro all’interno; poi ha rovistato tra gli alimenti nel frigorifero e nel banco.

Alla fine si è dato alla fuga con quasi nulla, ma il giovane è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività di ristorazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le immagini. Le ore per il ladro sono contate.