Salerno, fallito colpo a centro estetico nella notte

di Antonio Jr. Orrico

Una rapina tentata, ma non andata, fortunatamente, a buon fine. Nella notte, in via Piave a Salerno, non distante dal Parco del Mercatello, nella zona orientale della città, si è verificato un tentativo di furto. I Carabinieri stanno indagando nei confronti di quanto accaduto ai danni di un centro estetico durante la scorsa notte. I ladri hanno forzato la saracinesca ed infranto una vetrata nel tentativo di entrare all’interno del locale.

L’obiettivo dei rapinatori, con molta probabilità, era quello di racimolare eventuali contanti presenti in cassa o prodotti. Ma a fermarli ci ha pensato direttamente il muro della struttura. A scoprire il tentativo di furto a Salerno, questa mattina, è stato il marito della titolare del centro estetico. L’uomo è proprietario di un panificio vicino alla struttura di cui è proprietaria sua moglie. Inoltre, i Carabinieri hanno prontamente acquisito il filmato di videosorveglianza del vicino ufficio postale, nel tentativo di scoprire le identità dei rapinatori e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il centro estetico è anche dotato di un sistema di allarme, che si è attivato forse per il rumore nel tentativo dei ladri di penetrare. La vetrata è stata infranta con una pedata come si vede chiaramente dall’impronta ancora presente sulla parte di vetro che è rimasta in piedi. Nonostante il notevole sforzo, anche fisico, da parte dei ladri, il tentativo di furto è però andato a vuoto.