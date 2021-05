Cecilia Rodriguez, ospite al programma Punto Z, svela alcuni particolari sull’allontanamento nei confronti di Giulia Salemi

Durante la puntata de Il Punto Z con Tommaso Zorzi andata in onda l’altra sera, Cecilia Rodriguez ha rivelato alcuni dettagli sul perchè lei e Giulia Salemi non sono più amiche. La bella argentina ha parlato inizialmente dell’esperienza del suo compagno Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. La loro unione sembra essere molto solida, tanto da far emozionare anche Zorzi durante l’intervista.

Ma non si è parlato solo dell’idillio tra la Rodriguez e Moser. Il vincitore del GF Vip 5 ha colto la palla al balzo per porre qualche domanda più scomoda. Una di queste riguardava proprio l’amicizia che lega(va) la sorella di Belen e Giulia Salemi. Entrambe sono sono state fidanzate con Francesco Monte, ma precedentemente c’era un legame più forte tra le due. Sarà stato proprio un ex fidanzato in comune ad aver minato la loro amicizia?

Secondo Cecilia , pare di no. “All’inizio tutto bene, poi è successo… Non che si sia fidanzata con Francesco Monte, che era il mio ex fidanzato. Ma una che ti dice: ‘Amica, amica, amica’, per me non sono cose che si fanno…ma non è stato quello il problema” ha esordito la modella.

Siamo a conoscenza anche di un altro flirt che la Salemi ha avuto tempo addietro, proprio con Jeremias, fratello di Belen e Cecilia. Quest’ultima ha poi aggiunto anche un riferimento a qualcosa in passato tra l’italo iraniana e Iannone. Dunque, un insieme di piccoli screzi che avrebbero portato alla rottura del loro legame. “Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che” ha concluso Cecilia.