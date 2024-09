Inaugurazione Centro Educativo e di Ricerca per l’autismo

di Redazione ZON

Un nuovo spazio per bambini, ragazzi ed adulti speciali: è il Centro Educativo e di Ricerca per l’Autismo della Cooperativa Giovamente che sarà inaugurato giovedì 26 settembre alle ore 10,00 nella Traversa via Trento 94/D a Salerno.

La nuova struttura è stata infatti concepita per dare servizi e risposte idonei alle esigenze delle varie fasce di età, grazie ad importanti partners che hanno “sposato” l’impegno che quotidianamente Giovamente investe per l’inclusione e la crescita dei suoi piccoli e grandi “ospiti”.

Gli ambienti sono stati curati nei minimi dettagli sia per quanto riguarda l’aspetto cromatico e strutturale che quello funzionale, grazie alla disponibilità di Ikea Baronissi che ha fornito tutti gli arredi del Centro che si presenta “adeguato”, ma ovviamente anche all’avanguardia, per quanto riguarda i servizi innovativi e le attività per le diverse fasce d’età:

per i più piccoli (18 mesi – 10 anni) infatti è stata istallata, in collaborazione con l’Università di Salerno e l’ASL, la Motor Sensory Room con vasca interna riscaldata;

per i ragazzi (11-17 anni) è stata allestita la Palestra delle Autonomie e con simulazione di un appartamento per prepararsi alla vita quotidiana, progetto autorizzato dal Piano Sociale di zona Ambito S5 Salerno – Pellezzano;

gli adulti (+18 anni), saranno protagonisti del Progetto RubricAut, finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Lira TV.

Il progetto è stato concepito per offrire una educazione inclusiva di qualità per tutti, in antitesi alle disuguaglianze globali, da sempre affrontate dalle persone con autismo, sia nel campo dell’istruzione, sia nel rapporto con il mondo esterno, per una integrazione sociale, grazie ad un percorso sviluppato in più fasi.

I dettagli di queste iniziative e tutte le attività che la Cooperativa Giovamente ha in essere, saranno illustrati, in occasione dell’inaugurazione del Centro, giovedì 26 settembre alle ore 10.00, dal presidente Luca Goffredo.

All’incontro con la stampa prenderanno parte l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, i rappresentanti dell’ASL Salerno, dell’Università di Salerno, della Regione Campania, dell’IKEA Baronissi e di Lira TV.