Centrodestra, trovato accordo per i candidati alle elezioni regionali

Nel centrodestra c’è intesa sui candidati da presentare alle elezioni regionali del 2020. Quali sono i nomi sui quali è stato stipulato l’accordo?

Il centrodestra ha raggiunto l’intesa sui nomi dei candidati da presentare alle elezioni regionali. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono stati Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli (FDI) per le Marche, Stefano Caldoro (FI) per la Campania, Susanna Ceccardi (Lega) per la Toscana, Raffaele Fitto (FDI) per la Puglia”. Questo quanto confermato dai leader di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia.

Non ci sono facce nuove nella lista presentata dal centrodestra. La Lega incassa due posti di candidato governatore, come Fratelli d’Italia. Risulta infatti scontata la ricandidatura di Luca Zaia in Vento. Forza Italia invece guarda a Giovanni Toti, ricandidatosi in Liguria, come un personaggio autonomo. Il governatore della Regione Liguria è infatti leader del suo movimento, Cambiamo, il quale in ogni caso risulta affiliato alla coalizione di centrodestra. In Campania, però, vi è un vero e proprio “revival”. Forza Italia, infatti, ha riproposto Stefano Caldoro. Candidatosi per la terza volta dal 2010, alle attuali elezioni dovrà sfidare ancora una volta l’attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Un banco di prova davvero molto difficile, considerando in quanti sono grandi estimatori del presidente della Regione attuale.

