Champions League: chi strapperà l’ultimo pass per gli ottavi?

Champions League, tra martedì e mercoledì si chiude la fase a gironi e ci sono ancora quattro squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale: ecco tutte le possibilità.

Siamo entrati nella settimana in cui si gioca la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. In questo turno arriveranno gli ultimi verdetti per la qualificazione e si conoscerà finalmente il nome di tutte e 16 le squadre che si saranno garantite l’accesso agli ottavi di finale.

Al momento ci sono già ben 12 squadre che hanno ottenuto la certezza matematica del passaggio del turno. Resta quindi da capire quali saranno le ultime 4 squadre che completeranno il gruppo delle qualificate.

Partendo dalle italiane, Inter e Lazio hanno già superato il turno e nella prossima ultima sfida, rispettivamente contro Real Sociedad e Atletico Madrid, scopriranno se chiuderanno al primo o al secondo posto.

A entrambe serve però una vittoria per finire in vetta e garantirsi un sorteggio migliore. Napoli e Milan si giocano invece tutto nell’ultima partita, ma le rispettive situazioni sono abbastanza diverse.

I partenopei, ad esempio, devono solo evitare di perdere con 2 o più gol di scarto al Maradona contro lo Sporting Braga.

I rossoneri invece devono vincere in casa del Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund batta il PSG nell’altro match del raggruppamento. Le chance del Diavolo, come si può notare, sono nettamente inferiori.

Nel girone A è già passato il Bayern Monaco e saranno Copenaghen, Galatasaray e Manchester United a giocarsi la seconda piazza. I danesi e i turchi, entrambi a 5 punti, si affrontano nello scontro diretto e i primi hanno due risultati su tre perché sono avanti nella differenza reti.

I Red Devils invece devono battere il Bayern e sperare in un pari tra le altre due concorrenti. Nel Gruppo B è già tutto deciso con Arsenal e PSV agli ottavi rispettivamente come prima e seconda. Nel Gruppo C, quello del Napoli, gli spagnoli del Real Madrid sono già certi del primo posto.

Nel Gruppo D c’è invece appunto lo scontro diretto tra Real Sociedad e Inter, che sono comunque già riuscite a passare il turno-Il Gruppo E è quello di Lazio e Atletico Madrid, mentre nel girone F il Borussia Dortmund è qualificato e deve uscire imbattuto contro il PSG per assicurarsi anche il comando del girone, con PSG, Milan e Newcastle a giocarsi il tutto per tutto.

Anche nel girone G non c’è più nulla da dire, con i campioni d’Europa del Manchester City e i tedeschi del Lipsia avanti. Chiude il tabellone il gruppo H, dove è passato il Barcellona, che deve fare un altro punto per assicurarsi il primo posto.

Si giocano il passaggio del turno Porto e Shakhtar Donetsk nello scontro diretto in Portogallo, con gli ucraini che devono però vincere almeno con tre gol di scarto per ribaltare la situazione.