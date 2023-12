Vallo della Lucania, un arresto per spaccio di droga

di Antonio Jr. Orrico

I carabinieri della Compagnia di Agropoli, nella giornata odierna, in collaborazione con i colleghi della Stazione dell’Arma di Sant’Anastasia (Na), hanno eseguito stamane un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti, e della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Agropoli per un altro soggetto, originari della provincia di Salerno e Napoli, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, che avrebbero articolato una rete di spaccio facendo giungere dal territorio partenopeo ingenti quantità di cocaina, per poi provvedere alla cessione al dettaglio nei territori dei comuni di Agropoli, Montecorice, Castellabate, Torchiara e Perdifumo.

Il provvedimento cautelare di Vallo della Lucania è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.