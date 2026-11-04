Come trasformare un disegno in un’immagine con ChatGPT: la guida a Sketch, passo per passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per trasformare un disegno in un’immagine con ChatGPT si usa Sketch, funzione arrivata con ChatGPT Images 2.5, presentato da OpenAI l’8 settembre 2026. Nell’app mobile di ChatGPT si digita @ nella casella dei messaggi, si sceglie Sketch, si disegna, si conferma con il segno di spunta, si descrive il risultato voluto e si invia.

I punti chiave Sketch è una funzione di ChatGPT Images 2.5, presentato da OpenAI l’8 settembre 2026, che usa un disegno a mano libera come riferimento per generare un’immagine.

Secondo il centro assistenza di OpenAI, Sketch è disponibile nell’app mobile di ChatGPT; su web e app desktop non c’è conferma ufficiale a novembre 2026.

La generazione di immagini di ChatGPT Images è inclusa in tutti i piani, ma OpenAI non pubblica un numero massimo di immagini e indica il piano Free solo come «Limited».

In Sketch il disegno definisce la composizione della scena, mentre il testo del prompt definisce stile, colori e materiali dell’immagine finale.

OpenAI ha ritirato il GPT ufficiale DALL·E dentro ChatGPT il 30 agosto 2026: per creare immagini si usa ChatGPT Images.

Per trasformare un disegno in un’immagine con ChatGPT si usa Sketch, la funzione arrivata con ChatGPT Images 2.5, presentato da OpenAI l’8 settembre 2026. Nella casella dei messaggi si digita @, si sceglie Sketch, si disegna, si conferma con il segno di spunta, si scrive cosa si vuole ottenere e si invia. Secondo il centro assistenza di OpenAI, Sketch è disponibile nell’app mobile di ChatGPT. La generazione di immagini è inclusa in tutti i piani, con limiti di utilizzo.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è Sketch e cosa serve per usarlo

Sketch è pensato per chi ha un’idea in testa ma non sa o non vuole descriverla solo a parole. OpenAI precisa che non serve essere artisti professionisti: basta abbozzare la pianta di una stanza, la sagoma di un abito o anche solo uno scarabocchio.

Serve l’app mobile di ChatGPT: le pagine ufficiali di OpenAI presentano Sketch solo per smartphone. Il generatore di immagini, invece, funziona su web, iOS e Android. Ecco cosa risulta dalle fonti a novembre 2026.

Aspetto ChatGPT Images (generazione di immagini) Sketch (disegno come riferimento) Piani Tutti i piani Non è stato reso noto se ci sono differenze tra i piani Dispositivi Web, iOS e Android App mobile secondo le fonti ufficiali; su web e computer non c’è conferma ufficiale Limiti di utilizzo Presenti, ma OpenAI non pubblica un numero; il piano Free è indicato come «Limited» Gli stessi della generazione di immagini; non risultano limiti specifici Paesi Nessuna limitazione indicata nelle fonti Non è stato reso noto se ci sono restrizioni per paese

Come si usa Sketch, passo per passo

La versione italiana della guida ufficiale non è disponibile: i nomi dei comandi qui sotto sono quelli della versione inglese e nell’interfaccia in italiano potrebbero comparire tradotti.

Apri l’app mobile di ChatGPT. Nella casella dei messaggi digita @ e seleziona «Sketch». In alternativa scrivi direttamente «@Sketch». Disegna lo schizzo con il dito. Prima di proseguire puoi scegliere un colore, cancellare una parte del disegno o annullare l’ultimo tratto. Conferma lo schizzo toccando il segno di spunta (in inglese «checkmark»). Scrivi le istruzioni che descrivono l’immagine da creare a partire dal disegno: soggetto, colori, stile. Invia il messaggio per generare l’immagine.

Se la richiesta è complessa, la generazione può richiedere qualche minuto. Nel frattempo puoi continuare a usare ChatGPT.

Cosa disegnare e cosa scrivere: un esempio concreto

La regola è dividere il lavoro. Il disegno dà la struttura della scena: dove stanno il soggetto e gli oggetti, come è composta l’inquadratura. Il testo indica stile, materiali, colori e caratteristiche. Per questo non serve un disegno dettagliato.

L’esempio ufficiale di OpenAI: disegni una casa stilizzata, con tetto e finestre, e poi scrivi una richiesta come «Trasformala in un acquerello di una casa rossa circondata da alberi». Lo schizzo decide la forma e la posizione della casa, le parole decidono che sarà rossa, dipinta ad acquerello e con gli alberi attorno.

Anche un tratto molto rozzo funziona. Nella prova pubblicata da The Verge, ripresa da altre testate, un gatto disegnato in modo approssimativo con il mouse è diventato una foto realistica.

Per quali usi è indicato

Tra gli usi citati per Sketch ci sono la disposizione di una stanza, il profilo di un capo di abbigliamento, la struttura di un diagramma, una planimetria, il concept di un rendering e l’impostazione di un poster. In tutti questi casi conta soprattutto dove stanno le cose, ed è proprio quello che il disegno comunica meglio delle parole.

Come correggere solo una parte dell’immagine ottenuta

Non serve ricominciare da capo se un dettaglio non ti convince. Nell’app mobile tocca l’immagine generata per aprirla a schermo intero: da lì puoi modificarla o aggiungere commenti.

Con lo strumento «Select» evidenzi la zona da cambiare e poi descrivi la modifica. In alternativa puoi lasciare un commento sull’immagine: nella prova del gatto è stato usato proprio un commento per cambiare il colore degli occhi.

Ho un disegno su carta: posso usarlo?

Sì, ma con una procedura diversa. Sketch serve per disegnare dentro l’app. Se hai già un disegno su un foglio, la guida ufficiale prevede di caricare un’immagine esistente, per esempio una foto del disegno, e descrivere le modifiche che vuoi ottenere.

Sketch è gratis? Quante immagini si possono creare

Secondo il centro assistenza di OpenAI, ChatGPT Images è disponibile in tutti i piani. Le fonti ufficiali non dicono però se Sketch ha restrizioni particolari per il piano gratuito o per quelli a pagamento.

I limiti di generazione esistono, ma OpenAI non pubblica un numero di immagini per nessun piano: il piano Free è indicato solo come «Limited». Le note di rilascio precisano che con Images 2.5 i limiti già in vigore non sono cambiati.

Le stime di 2-3 immagini al giorno per il piano gratuito che circolano online vengono da utenti e siti terzi, non da OpenAI. Una prova indipendente segnala inoltre che i limiti possono variare in base al carico del sistema: qualsiasi cifra vale solo per un certo account in un certo giorno.

Avvertenze ed errori comuni

Cercare Sketch sul computer. Le pagine ufficiali ne parlano solo per l’app mobile. Alcune prove pubblicate sono state fatte con il mouse, quindi da computer, ma OpenAI non ha confermato la disponibilità su web e app desktop. Se non trovi Sketch, prova dallo smartphone.

Le pagine ufficiali ne parlano solo per l’app mobile. Alcune prove pubblicate sono state fatte con il mouse, quindi da computer, ma OpenAI non ha confermato la disponibilità su web e app desktop. Se non trovi Sketch, prova dallo smartphone. Cercare il GPT di DALL·E. Il 30 agosto 2026 OpenAI ha ritirato il GPT ufficiale DALL·E dentro ChatGPT. Per creare immagini si usa ChatGPT Images, di cui Sketch fa parte.

Il 30 agosto 2026 OpenAI ha ritirato il GPT ufficiale DALL·E dentro ChatGPT. Per creare immagini si usa ChatGPT Images, di cui Sketch fa parte. Disegnare troppo e scrivere troppo poco. Lo schizzo basta per la composizione; colori, stile e materiali vanno messi nel testo.

Lo schizzo basta per la composizione; colori, stile e materiali vanno messi nel testo. Richieste rifiutate. Images 2.5 aggiunge controlli su prompt e immagini per prevenire risultati dannosi, quindi alcune richieste possono essere rifiutate.

Images 2.5 aggiunge controlli su prompt e immagini per prevenire risultati dannosi, quindi alcune richieste possono essere rifiutate. Versione dell’app. I requisiti minimi di versione dell’app o del sistema operativo non sono stati resi noti. Se Sketch non compare, controlla di avere l’ultima versione di ChatGPT dallo store.

Cosa è cambiato con ChatGPT Images 2.5

Sketch è la novità più visibile, ma non l’unica. Con Images 2.5 sono arrivati anche i template, i commenti sulle immagini, la condivisione dei prompt e due modelli per gli sviluppatori, GPT-Image-2.5 Flare e Sunburst.

OpenAI dichiara anche tempi di generazione fino al 50% più rapidi rispetto a Images 2.0. Restano da chiarire la disponibilità di Sketch su web e desktop e gli eventuali limiti per piano: aggiorneremo questa guida quando OpenAI li renderà noti.

Domande frequenti Come si usa Sketch su ChatGPT? Nell’app mobile di ChatGPT si digita @ nella casella dei messaggi e si seleziona Sketch, oppure si scrive direttamente @Sketch. Si disegna con il dito, si conferma toccando il segno di spunta, si scrivono le istruzioni su soggetto, colori e stile e si invia il messaggio. Sketch di ChatGPT funziona anche sul computer? Le pagine ufficiali di OpenAI presentano Sketch solo per l’app mobile di ChatGPT. Alcune prove pubblicate sono state fatte con il mouse, ma a novembre 2026 OpenAI non ha confermato la disponibilità di Sketch su web e app desktop. Sketch di ChatGPT è gratis? Secondo il centro assistenza di OpenAI, ChatGPT Images è disponibile in tutti i piani, compreso quello gratuito, con limiti di utilizzo. OpenAI non pubblica un numero di immagini per nessun piano e non ha detto se Sketch ha restrizioni diverse tra piano gratuito e piani a pagamento. Posso trasformare in immagine con ChatGPT un disegno fatto su carta? Sì, ma non con Sketch, che serve per disegnare dentro l’app di ChatGPT. Per un disegno su carta la guida ufficiale di OpenAI prevede di caricare un’immagine esistente, per esempio una foto del disegno, e di descrivere le modifiche da ottenere. Come si modifica solo una parte dell’immagine creata con ChatGPT? Nell’app mobile di ChatGPT si tocca l’immagine generata per aprirla a schermo intero. Con lo strumento «Select» si evidenzia la zona da cambiare e si descrive la modifica, oppure si lascia un commento sull’immagine.

Foto: Kristian D’Amato (CC BY)

Fonte: OpenAI – Introducing ChatGPT Images 2.5 · OpenAI Help Center – Images in ChatGPT · OpenAI Help Center (dominio mirror help-lb) – Images in ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · IlSoftware.it · 01net.it · Implicator.ai · Let’s Data Science · WeRSM · Atlas Cloud (prova sui limiti, fonte non ufficiale) · AIFreeAPI (analisi sui limiti, fonte non ufficiale)