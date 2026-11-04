Olive in salamoia fatte in casa: come togliere l’amaro e quanto sale serve contro il botulino

di Redazione ZON

In sintesi. In Italia, le olive in salamoia fatte in casa si preparano in due fasi: prima si toglie l’amaro con acqua cambiata ogni giorno o con una prima salamoia, poi si conservano in acqua e sale. Per prevenire il botulino, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute indicano almeno 100 grammi di sale per litro d’acqua, cioè il 10%.

I punti chiave L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica per le olive in salamoia almeno 100 grammi di sale per ogni litro d’acqua, cioè il 10%.

Il metodo con acqua proposto da Acadèmia prevede di cambiare l’acqua alle olive ogni giorno per 20 giorni di fila per eliminare l’oleuropeina, la sostanza che le rende amare.

Il metodo con prima salamoia indicato da Edagricole usa 1 litro d’acqua e 100 grammi di sale grosso bolliti per 10 minuti per ogni chilo di olive.

In Italia si contano in media 20-30 casi di botulismo all’anno, e secondo l’ISS le olive nere in acqua sono tra le conserve che ne causano di più.

Secondo il Ministero della Salute, i sintomi del botulismo compaiono in genere tra 12 e 36 ore dopo il pasto.

Le olive in salamoia si preparano in due fasi. Prima si toglie l’amaro (deamarizzazione), lasciando le olive in acqua cambiata ogni giorno oppure in una prima salamoia. Poi si conservano in acqua e sale. Per evitare il botulino serve almeno 100 g di sale per ogni litro d’acqua, cioè il 10%: è la soglia indicata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute.

Perché il sale è la regola che conta di più

Le linee guida nazionali sulle conserve domestiche sono del Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo (CNRB) dell’ISS, istituito dal Ministero della Salute nel 1988. Considerano i prodotti in salamoia, come le olive, prodotti fermentati, che richiedono sale pari ad almeno il 10% dell’acqua usata.

Con meno sale, accanto ai microrganismi utili della fermentazione può svilupparsi il Clostridium botulinum. Il batterio cresce senza ossigeno, in alimenti poco acidi (pH sopra 4,6) e ricchi di acqua libera. Il sale abbassa l’acqua disponibile: sotto un valore di activity water di 0,935 il botulino non riesce più a svilupparsi.

Il rischio non è teorico. In Italia si contano in media 20-30 casi di botulismo all’anno, quasi sempre legati a conserve fatte in casa. Secondo l’ISS, le olive nere in acqua sono tra quelle che ne causano di più, insieme a funghi sott’olio, cime di rapa e conserve di carne e pesce.

Per i vegetali in acqua o in salamoia, l’ISS segnala come errore più frequente proprio il sale insufficiente. Spesso nasce da ricette di famiglia ritoccate per renderle meno salate, senza alcuna base scientifica.

Cosa serve

Olive fresche e perfettamente intatte

Acqua e sale (sale grosso se si segue il metodo con la salamoia bollita)

Una bilancia da cucina, per pesare il sale invece di andare a occhio

Una ciotola capiente e un peso per tenere le olive sempre sott’acqua

Vasi di vetro, capsule e coperchi puliti, meglio con capsule nuove

Le fonti consultate non indicano un costo complessivo.

Come si toglie l’amaro alle olive?

Le olive appena raccolte sono amare per via dell’oleuropeina. In casa ci sono due strade principali: l’immersione in acqua cambiata ogni giorno oppure una prima salamoia. Esiste anche un metodo con soda caustica, trattato più avanti.

Metodo 1: acqua cambiata ogni giorno

È la procedura proposta da Acadèmia. Il cambio quotidiano dell’acqua serve a eliminare l’oleuropeina un po’ alla volta.

Scegli le olive: tieni solo quelle integre e scarta quelle ammaccate o con difetti sulla buccia. Sciacquale sotto l’acqua corrente. Mettile in una ciotola capiente e coprile completamente d’acqua. Appoggia sopra un peso perché restino sempre immerse. Cambia l’acqua ogni giorno per 20 giorni di fila.

I tempi possono variare secondo il tipo di olive.

Metodo 2: prima salamoia

Questa procedura è indicata da Edagricole. Le dosi sono per 1 kg di olive.

Porta a bollore 1 litro d’acqua con 100 g di sale grosso e lascia bollire per 10 minuti. Fai raffreddare la salamoia. Metti le olive in un vaso di vetro a chiusura ermetica. Versa la salamoia sulle olive e chiudi il vaso.

La stessa fonte prevede poi una seconda salamoia dopo 60 giorni, ma con una dose di sale più bassa: i dettagli sono nella sezione sulle dosi.

Metodo Come funziona Tempi indicati Acqua Olive coperte d’acqua, sotto un peso, acqua cambiata ogni giorno 20 giorni Prima salamoia 1 l d’acqua e 100 g di sale grosso bolliti 10 minuti, per kg di olive Seconda salamoia dopo 60 giorni Soda caustica 20 g di soda in 1 l d’acqua, per kg di olive Non indicati nel dossier

Come si prepara la salamoia di conservazione

Le fonti ufficiali non descrivono una procedura completa passo per passo. Danno però la regola che rende sicura la conserva, e su quella non si deroga.

Lavati le mani e pulisci con cura il piano di lavoro, i vasi di vetro, le capsule e i coperchi. Usa capsule nuove: il vademecum dell’Ulss 8 Berica sconsiglia di riutilizzarle, soprattutto se usurate. Pesa il sale: almeno 100 g per ogni litro d’acqua. Per 2 litri servono almeno 200 g, per mezzo litro almeno 50 g. Sciogli il sale nell’acqua. Metti le olive deamarizzate nel contenitore e coprile con la salamoia.

Quanto sale? Le dosi non coincidono tra le fonti

Chi cerca ricette online trova dosi molto diverse. L’unico valore ufficiale è quello dell’ISS: 100 g per litro come minimo. Tutto ciò che sta sotto non rispetta la soglia indicata per la sicurezza.

Fonte Sale per litro Percentuale Rispetto alla soglia ISS ISS ed EpiCentro almeno 100 g 10% Soglia ufficiale Edagricole, seconda salamoia 80 g 8% Sotto Edagricole, olive trattate con soda (in frigorifero) 50 g 5% Molto sotto Un produttore di olio 150 g 15% Sopra Un altro sito di settore non indicato oltre il 5% Può essere sotto

Per le olive trattate con soda e salamoia al 5% in frigorifero, la fonte non spiega se la preparazione rispetti le regole antibotulino. In caso di dubbio, conviene restare sul 10%.

Vaso chiuso o aperto, pastorizzato o no?

Su questo punto le fonti si contraddicono e non è stata trovata un’indicazione ufficiale. Alcune ricette usano vasi a chiusura ermetica, un produttore consiglia di pastorizzare.

Rispondendo a un commento, il sito SalePepeSicurezza, che riporta il logo dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, indica invece un contenitore aperto e nessuna pastorizzazione, per non eliminare i batteri lattici che contrastano i patogeni. È una risposta a un lettore, non una scheda ufficiale.

Errori comuni e avvertenze

Poco sale. È l’errore più frequente secondo l’ISS. Pesa sempre il sale e non ridurlo per gusto.

È l’errore più frequente secondo l’ISS. Pesa sempre il sale e non ridurlo per gusto. Olive rovinate. Le ammaccature e i difetti della buccia sono un motivo per scartarle già all’inizio.

Le ammaccature e i difetti della buccia sono un motivo per scartarle già all’inizio. Soda caustica maneggiata con leggerezza. È un prodotto corrosivo: va usato con attenzione.

È un prodotto corrosivo: va usato con attenzione. Fidarsi solo dell’aspetto. Una conserva vegetale contaminata dal botulino può non gonfiarsi e non avere odore o sapore cattivi. Il sale giusto resta la protezione principale.

Ci sono però segnali che impongono di buttare la conserva senza assaggiarla: coperchio rigonfio, gas che esce all’apertura, bollicine, cattivo odore. Sono tutti segni di proliferazione batterica indicati dal Ministero della Salute.

Quali sono i sintomi del botulismo e cosa fare

Secondo il vademecum del Ministero della Salute, i sintomi compaiono in genere tra 12 e 36 ore dopo il pasto: vista annebbiata o doppia, bocca secca, debolezza muscolare fino alla paralisi.

In questi casi bisogna avvisare subito un medico o andare al pronto soccorso. Va detto cosa si è mangiato e, se possibile, vanno portati i resti dell’alimento. Ogni valutazione spetta al medico.

Cosa non dicono le fonti ufficiali

A novembre 2026 non risultano indicazioni ufficiali su alcuni aspetti pratici: il rabbocco della salamoia quando il livello cala, la durata massima della conserva, come conservarla dopo l’apertura e l’aggiunta di aromi come aglio, erbe o peperoncino.

Le linee guida ISS circolano in più edizioni, datate 2014 e 2016, e non ne risulta una più recente. Per tutto ciò che non è coperto dalla regola del 10%, il riferimento utile è il Servizio di igiene degli alimenti dell’azienda sanitaria locale.

Vale infine un’indicazione generale dell’ISS: le conserve di carne o di pesce non vanno preparate in casa. Per le olive, invece, la sicurezza passa da un numero preciso: 100 grammi di sale per ogni litro d’acqua.

Domande frequenti Quanto sale ci vuole per le olive in salamoia? Per le olive in salamoia fatte in casa servono almeno 100 grammi di sale per ogni litro d’acqua, cioè il 10%. È la soglia indicata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute per evitare il botulino. Per 2 litri d’acqua servono quindi almeno 200 grammi di sale. Come si toglie l’amaro alle olive fatte in casa? L’amaro delle olive, dovuto all’oleuropeina, si toglie in casa in due modi principali. Il primo è tenere le olive coperte d’acqua sotto un peso, cambiando l’acqua ogni giorno per 20 giorni. Il secondo è immergerle in una prima salamoia di 1 litro d’acqua e 100 grammi di sale grosso, bollita 10 minuti e raffreddata, per ogni chilo di olive. Le olive in salamoia possono causare il botulino? Sì, secondo l’Istituto Superiore di Sanità le olive nere in acqua sono tra le conserve domestiche che causano più casi di botulismo in Italia. L’errore più frequente nei vegetali in salamoia è il sale insufficiente. Con almeno 100 grammi di sale per litro d’acqua il rischio viene contrastato. Quando bisogna buttare le olive in salamoia fatte in casa? Secondo il Ministero della Salute, le olive in salamoia vanno buttate senza assaggiarle se il coperchio è rigonfio, se esce gas all’apertura, se ci sono bollicine o se c’è cattivo odore. Una conserva vegetale contaminata dal botulino può però anche non mostrare alcun segnale. Per questo la protezione principale resta la dose corretta di sale. Quali sono i sintomi del botulismo? Secondo il vademecum del Ministero della Salute, i sintomi del botulismo compaiono in genere tra 12 e 36 ore dopo il pasto: vista annebbiata o doppia, bocca secca, debolezza muscolare fino alla paralisi. In questi casi bisogna avvisare subito un medico o andare al pronto soccorso, portando se possibile i resti dell’alimento.

Fonte: Istituto Superiore di Sanità – CNRB, Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico (PDF) ·