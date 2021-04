Al “Sanchez Pizjuan”, Chelsea-Porto si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-0 per i Blues. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Chelsea-Porto si apprestano ad affrontarsi nel ‘return-match’ dei quarti di finale della Champions League. Sul campo neutro del “Ramon Sanchez Pizjuan” di Siviglia, i Blues ripartono con l’importante vantaggio di 2 reti acquisito nella gara d’andata sempre sul terreno di gioco spagnolo.

Rispetto al match contro la Juventus negli ottavi di finale, i portoghesi di Sergio Conceiçao sono chiamati ad una ardua impresa per provare a centrare un posto nelle semifinali. Posto che – attualemente – potrebbe essere acquisito dai ragazzi di Tuchel che devono legittimare il risultato ed evitare di ricevere brutti scherzi nella gara di ritorno.

Il match si disputerà sul neutro del “Sanchez Pizjuan“ a causa delle disposizioni Covid per quanto riguarda gli ingressi e le uscite tra Inghilterra e Portogallo. Il fischio d’inizio della gara è fissato alle ore 21 e sarà visibile in diretta su Sky Calcio 3 (ch. 253) o anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Giroud, Pulišić.

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi.