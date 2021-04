Oroscopo Branko di oggi: 13 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 13 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Buon compleanno a tutti quelli che nascono in questa data. Nella giornata di lunedì è passata questa Luna nuova ma il ricordo è quello che fate durante questo periodo, permane per un mese intero. Nel campo del patrimonio è già sotto la protezione del denaro che è Mercurio nel vostro cielo. Molto importante questo giorno per voi anche perché è l’ultimo giorno di Venere nel cielo, molto veloce ma anche molto efficace. Questa Venere chiama all’amore e richiama ad alte distese e montagne che dovete scalare per avere successo. Ce la farete? Probabile che sia così. Inoltre c’è Marte in aspetto con il Sole che vuol dire passione ed anche forza interiore. Siete innamorati, cosa volete di più?

Oroscopo Branko di oggi del 13 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

La fortuna nel vostro segno è importante: tra un mese esatto Giove farà un blitz nel vostro segno ma ad oggi è ancora negativo. Questo però è già uno spunto positivo per andare avanti nella vita. Siamo nella prima Luna di Primavera che si congiunge subito ad Urano, che è anche quadrata a Saturno. In termini tecnici dovete stare attenti al vostro sistema nervoso, poco resistente. Dovete preparare il cuore, la casa, la famiglia e le amicizie per la Luna che nella giornata di mercoledì arriverà a voi e sarà un segnale importante.