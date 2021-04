Uomini e Donne, anticipazioni martedì 13 aprile 2021

- Consigliato per te -

Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 13 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo al centro dello studio probabilmente Samantha.

Dopo la puntata di ieri, con protagonista il trono di Giacomo che continua a dividersi tra Carolina e Martina, continuando a giostrarsi tra le due corteggiatrici molto agguerrite. Abbiamo visto anche la presenza al centro di Armando Icarnato. Il cavaliere è ormai un volto storico del programma e continua a far parlare di sè: sia per le donne che frequenta; sia per le discussioni in studio. Proprio ieri abbiamo assistito ad una sua litigata con l’opinionista Gianni e la tronista Samantha. Con quest’ultima non scorre buon sangue, infatti il cavaliere e la tronista non è la prima volta che discutono rinfacciandosi atteggiamenti e modi sbagliati.

Oggi partiremo, probabilmente proprio da Samantha che continua ad uscire con i suoi corteggiatori cercando l’anima gemella. Tra tutti, la tronista sembra preferire Alessio e Bohdan. I due non si stanno per nulla simpatici e continuano a litigare per le loro esterne e per essere molto diversi caratterialmente. La questione più problematica tra i due, sembrano essere i soldi. Bohdan ha affrontato una vita difficile, fatta di pochi agi e pensa che Alessio non possa capire determinate cose poichè più fortunato rispetto a lui e, soprattutto, secondo il corteggiatore il suo rivale sarebbe troppo lontano caratterialmente dalla tronista.