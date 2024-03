Chiara Ferragni da Fabio Fazio: l’intervista

di Rita Milione

L’influencer Chiara Ferragni, ospite a “Che tempo che fa” sul Nove, parla del suo momento di crisi con Fedez. Ad aver mandato in tilt i due, sarebbe stato l’atteggiamento del cantante nei confronti della moglie, quando si è trovata ad affrontare un momento di grande difficoltà con il caso della beneficenza associata ai pandori Balocco.

La Ferragni ha spiegato di aver vissuto male gli ultimi mesi di bufera mediatica: “Lo spartiacque è il 15 dicembre del 2023, con la sentenza antitrust. Fino a quel momento io pensavo di aver fatto classiche operazioni di beneficenza, ma in quel momento mi sono resa conto che se c’era un fraintendimento, allora significa che le cose si potessero fare meglio”.

L’influencer ha fatto ammenda dicendosi dispiaciuta per il possibile fraintendimento con chi ha acquistato i pandori Balocco frutto della sua collaborazione con l’azienda, aggiungendo: “A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori”.

“Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all’altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi come ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte”. Difficile capire se si sia trattato di un lapsus, ma in una delle sue risposte Ferragni ha parlato della sua relazione con Fedez al passato.

Infine Chiara Ferragni, davanti a precisa domanda di Fazio sui suoi propositi per il futuro, ha ammesso di volersi concentrare molto di più sul presente e non imporsi troppe proiezioni sul futuro: “Penso di voler cambiare qualcosa non solo nel modo di comunicare, ma di vivere”.