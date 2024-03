Chiara Ferragni, azione legale per copertina L’Espresso

di Antonio Jr. Orrico

Un’azione precisa. Il caso scoppiato attorno a Chiara Ferragni ha lasciato strascichi indelebili. L’imprenditrice social è ora oggetto dell’inchiesta del settimanale L’Espresso, che le ha dedicato anche una copertina che la ritrae, tramite un fotomontaggio, con un volto dipinto da pagliaccio. I legali della moglie di Fedez sono già al lavoro, e hanno, proprio per l’occasione, intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale. La stessa Ferragni ha commentato la vicenda tramite una storia su Instagram.

“Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso. I legali contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata.” si legge in una nota.

A dare notizia dell’azione legale è stata la stessa redazione de L’Espresso. Fedez, nonostante la crisi in atto con Chiara Ferragni, ha difeso la compagna, attaccando L’Espresso: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia.“

In sottofondo alla storia, la sua canzone cantata con J-Ax dal titolo “Pieno di stronzi“.

In queste ore, è arrivato anche il primo commento dell’imprenditrice: “Appena arrivata a New York per lavoro, volevo ringraziarvi per le centinaia di messaggi ricevuti per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate difficili per molte ragioni, ma mi state vicino e questa è la cosa più importante.“