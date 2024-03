Jorit-Putin, lo street artist risponde alle polemiche

di Antonio Jr. Orrico

Una polemica infinita. Mercoledì sera, lo street artist napoletano Jorit, al secolo Ciro Cerullo, ha partecipato insieme ad altri italiani a un forum della gioventù a Sochi, dov’era presente anche il presidente russo Vladimir Putin. Questo ha generato una serie di polemiche davvero molto aspre, che discutono della presunta vicinanza dell’artista nei confronti del leader del Cremlino. Vicinanza controversa, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in Ucraina. Oggi l’artista ha voluto rispondere tramite Instagram, con una foto proprio del murale.

“Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?).” ha scritto lo street artist Jorit, in un post dove mostra la sua ultima opera dedicata ad Ornella Muti. Anche quest’ultima era presente, insieme alla figlia, all’evento in Russia.

“La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora.” ha poi concluso lo stesso artista.

La foto, però, ha scatenato gli umori della comunità ucraina di Napoli, esplosi in una simbolica e pacifica protesta a Piazza Dante.