Chikungunya, approvato negli USA il primo vaccino

di Antonio Jr. Orrico

Una novità molto importante, ma soprattutto preziosa per tutto quello che riguarda la nostra salute. Infatti, le autorità sanitarie degli USA hanno ufficialmente approvato il primo vaccino al mondo contro la chikungunya, un virus diffuso da zanzare infette. La Food And Drug Administration ha definito la malattia come una minaccia emergente per la salute globale. La malattia, infatti, provocherebbe febbre e forti dolori articolari, ed ultimamente si sarebbe diffusa in varie aree geografiche.

Il vaccino nei confronti della malattia proviene direttamente dall’Europa. Infatti, a sviluppare il primo antidoto contro questo nuovo virus proveniente dalle zanzare è stata l’europea Valneva. Il vaccino sarà ufficialmente commercializzato con il nome di Ixchiq. La contromisura è stata approvata per le persone di età pari o superiore a 18 anni che corrono un rischio maggiore d’esposizione, almeno per quanto riguarda le disposizioni fornite dalla FDA.

Il via libera a Ixchiq da parte dell’autorità di regolamentazione dei farmaci statunitense accelererà il lancio del vaccino nei Paesi in cui il virus della chikungunya è più diffuso.

“Il virus, dalle zone in cui era tradizionalmente presente, si è diffuso in nuove aree geografiche causando un aumento della prevalenza globale della malattia. Ci sono stati oltre 5 milioni di casi registrati negli ultimi 15 anni.” secondo la Food And Drug Administration.

Insomma, sembra che la lotta a questa nuova tipologia di malattia sia appena cominciata.