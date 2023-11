Frank Borman, morto astronauta che orbitò attorno alla Luna

di Antonio Jr. Orrico

Uno storico protagonista dello spazio che se n’è andato. Frank Borman, l’astronauta statunitense alla guida della prima storica missione Apollo 8 della NASA, la prima a raggiungere la Luna, ci ha lasciati lo scorso 7 Novembre all’età di 95 anni. L’uomo è morto a Billings, nel Montana, ed è stato uno dei pionieri dell’esplorazione spaziale che sconvolse gli anni della Guerra Fredda. L’uomo aveva cominciato la carriera militare come pilota dell’Aeronautica statunitense.

Frank Borman partecipò ai programmi spaziali dell’Agenzia americana dal 1962 al 1970, prendendo parte anche alla missione Gemini 7. La NASA lo ha voluto ricordare con un messaggio di cordoglio e di celebrazione. L’astronauta era nato il 14 marzo 1928 a Gary, nell’Indiana e fu selezionato come astronauta dalla NASA nel secondo gruppo, noto come Next Nine. Nel 1966 stabilì il record di resistenza di volo spaziale di 14 giorni, come comandante della Gemini 7.

“Oggi ricordiamo uno dei migliori. Il suo amore per l’aviazione e l’esplorazione spaziale è stato superato solo dal suo amore per la moglie.” ha scritto la NASA sul proprio sito Internet. Nel 1968, l’astronauta fu il comandante della missione Apollo 8, nota per la fotografia Earthrise della Terra che si innalza sopra l’orizzonte lunare. Durante la missione di sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, è stato il collegamento della NASA alla Casa Bianca, dove ha assistito al lancio in televisione con il presidente Richard Nixon.

Dopo essersi ritirato dalla NASA e dall’Air Force nel 1970, Borman divenne vicepresidente senior per le operazioni presso la Eastern Air Lines. Divenne amministratore delegato della Eastern nel 1975 e presidente del consiglio di amministrazione nel 1976.