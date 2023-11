Incidente sul lavoro: 21enne di Salerno cade in un pozzo

di Rita Milione

Momenti di paura in un cantiere stradale a Castelraimondo, in provincia di Macerata, dove un 21enne di Salerno è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane – come riporta Salerno Today – è caduto in un pozzo profondo circa 20 metri e largo circa 1,60 metri, mentre lavorava nel cantiere.

Per recuperare il ragazzo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Una volta tirato fuori, il 21enne è stato trasportato con l’eliambulanza del 118 all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.