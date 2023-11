Palermo, uomo schiacciato da un armadio in un B&B

di Antonio Jr. Orrico

Una morte paradossale, che porta con sé un mistero molto difficile da risolvere. A Palermo, un uomo di 77 anni, tale G.F., ha trovato la morte in un bed and breakfast in via Santa Rosalia, nei pressi della stazione centrale della città. Spuntano già le prime indiscrezioni riguardanti le modalità dell’accaduto, e la vicenda ha dell’incredibile. Secondo le ricostruzioni, infatti, il corpo dell’uomo sarebbe stato schiacciato in modo brutale da un armadio presente all’interno della stanza in cui soggiornava.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e tutto il personale medico del 118. Ad indagare sull’accaduto, ricostruito tramite varie indiscrezioni, ci sta pensando la squadra mobile della Questura di Palermo. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, l’autopsia è stata disposta sul corpo della vittima, che pare fosse nata e fosse residente proprio a Palermo. Quanto trapelato inizialmente, ovvero che la vittima fosse un turista in vacanza, non ha dunque trovato poi effettivo riscontro.

L’uomo aveva preso in affitto in una struttura di via Santa Rosalia, tra la via Maqueda e la stazione centrale, dove aveva fatto il check in ieri mattina. Il titolare non lo aveva più visto e, preoccupato, ha deciso di bussare per avere sue notizie. Non ha ricevuto alcuna risposta e ha così deciso di aprire la porta, facendo la terribile scoperta. Una vicenda che ha ancora alcuni punti oscuri da chiarire tramite l’autopsia del corpo.

Per ora, tutte le piste sono aperte. Non è escluso che il deceduto si sia sentito male e abbia cercato di reggersi appoggiandosi sull’armadio. Quest’ultimo, poi, potrebbe essere crollato proprio a causa della presenza dell’uomo. Al momento, però, sono ancora al vaglio molte ipotesi.