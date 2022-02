Roma: spunta un murales di Tvboy dedicato alla nuova serie Sky “Christian”

A Roma, una città ritenuta una galleria (ed un museo) a cielo aperto, l’ennesimo murales moderno non dovrebbe ottenere attenzioni. A meno che non si tratti di Tvboy e di un’opera dedicata all’ultima serie tv creata e trasmessa da Sky. Lo street artist di fama internazionale ha oggi reso nota la sua ultima opera: a due passi da Ponte Sisto, in via Pettinari, da oggi potrete ammirare un omaggio alla serie tv Christian, il supernatural crime drama in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28 gennaio.

Il murales, intotlato Christian, facci il miracolo, raffigura i due personaggi principali: Christian (interpretato da Edoardo Pesce) e Matteo (Claudio Santamaria). Il primo è il protagonista della storia, mentre il secondo è il suo amico-antagonista. Raffigurato con le stimmate ed un’aureola dorata, cattura sicuramente l’attenzione di chi non ha ancora visto la serie tv, o non ha sentito parlare affatto.

Tra i due volteggia una colomba: un augurio di speranza, e una richiesta di Tvboy che si rivolge al protagonista. A Christian, il nuovo eroe anticonvenzionale, l’artista chiede un miracolo: la pace per tutti.