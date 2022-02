Nba, le partite della notte: ai Clippers il derby di LA, Gallinari ferma la corsa dei Suns

Spettacolo nella notte Nba dove gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari fermano i Suns dopo 11 vittorie consecutive. Sconfitta che permette ai Golden State Warriors di accorciare dalla vetta della classifica grazie alla vittoria casalinga contro Sacramento con 43 punti degli Splash Brothers. Cadano all’overtime i Chicago Bulls nonostante i 28 punti di DeRozan e i 30 con 18 rimbalzi di Vucevic. Ai Clippers il derby di Los Angeles deciso da un canestro di Jackson a 4 secondi dalla sirena. Sorridono Miami e Minnesota. Vediamo ora nel dettaglio le migliori sfide della notte.

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 124-115

Dopo 11 vittorie consecutive la squadra con il miglior record Nba cade sotto i colpi di uno scatenato Trae Young da 43 punti alla State Farm Arena di Atlanta. Partita all’insegna dell’equilibrio sin dalla palla a due con le due squadre che si affrontano a viso aperto regalando al pubblico canadese una delle sfide più belle delle ultime settimane. Arrivati all’intervallo lungo con appena 3 punti di vantaggio sul 64-61, gli Hawks piazzano il parziale decisivo nel terzo quarto chiuso con il parziale di 36-30.

Non bastano i 32 punti del solito Devin Booker e e i 24 con 8 rimbalzi di Bridges per tenere a bada i padroni di casa. Splendido l’apporto di un Danilo Gallinari da 12 punti e 6 assist, alcuni di questi arrivati nei momenti decisi del match, che si dimostra uno dei migliori sesti uomini della Lega. Doppia doppia per Collins che insieme a Young guidano gli Hawks verso il 124-115 finale.

Golden State Warriors – Sacramento Kings 126 -114

Salgono ad 8 i successi in fila per i Golden State Warriors che al Chase Center si sbarazzano senza troppi problemi dei Sacramento Kings. Dopo un turno di pausa, tornano in quintetto gli Splash Brothers che armano presto i cannonieri da tre punti e combinano per 43 punti e 14 assist, portando gli Warriors al +19 all’intervallo. Klay Thompson realizza 21 dei sui 23 punti totali da tre punti con un quasi perfetto 7/9 dall’arco, mentre Curry si ferma a 4 tentativi realizzati sui 7 tentati ma con un ottimo 7/11 dal campo. Oltre agli Splash Brothers, sono sette gli Warriors in doppia cifra. Niente da fare per i Kings mai realmente in partita nonostante i 26 di Davion Mitchell che, però, non bastano ad evitare l’ottava sconfitta nelle ultime nove gare disputate.

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 111-110

Derby al cardio palma tra Clippers e Lakers deciso da un canestro di Jackson a 4 secondi dalla fine. Privi di LeBron, i Lakers continuano a faticare nonostante la doppia doppia di Davis da 30 punti e 17 rimbalzi. I Clippers dominano per i primi tre quarti chiusi con un vantaggio di 12 punti sui gialloviola sul punteggio di 94-82. Merito di una prestazione di squadra da incorniciare con tre giocatori sopra i 20 punti: Marrcus Morris (29), Jackson (25) e Ibaka (20). Nell’ultima frazione si scatenano i Lakers arrivando anche al vantaggio a pochi secondi dalla fine grazie all’apporto di un Monk da 21 punti e i 17 di Westbrook. Il canestro di Jackson permette ai Clippers di aggiudicarsi il Derby e prendersi l’ottavo posto solitario nella Western Conference della Nba proprio a discapito dei Lakers che sbagliano con Davis il canestro allo scadere del possibile vantaggio.