La nona puntata di Ciao Darwin è stata caratterizzata da una lite tra Karina Cascella e Laura Cremaschi. Le due compagini a sfidarsi sono state Web e TV

Una simpatica lite tra il mondo del Web e quello della TV. La sfida di questa settimana di Ciao Darwin, in onda ieri sera su Canale 5, è stata caratterizzata da una lite pazzesca tra Karina Cascella (TV) e Laura Cremaschi (Web).

L’opinionista di Uomini e Donne ha sottolineato più volte la superiorità del mondo della TV rispetto al web. Senza peli sulla lingua, inoltre, non ha disdegnato più volte l’uso del turpiloquio.

“Vorreste essere da questa parte al posto nostro! La realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite, ma il cu*o lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere!” ha dichiarato.

A capitanare le due squadre di Ciao Darwin, rispettivamente, vi erano Il Pancio ed Enzuccio (due famosi youtuber) e Paola Perego. Ma quando in squadra hai Karina Cascella la lite è all’ordine del giorno.

Laura Cremaschi, per tutta risposta, orgogliosamente si è alzata e ha messo in mostra il suo fisico scolpito. Il vero dettaglio degno di nota, però, è il sexy abitino rosso di pizzo indossato dalla showgirl, che non lasciava nulla alla fantasia. Inutile dire che il pubblico maschile ha applaudito a tutta forza, gasato dall’aspetto fisico della showgirl.

Ma non è tutto. Sì, perché la lite è diventata in pochi minuti virale sul web e sui social, dove ha ricevuto tantissime visualizzazioni e tantissime condivisioni.