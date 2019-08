Daniil Medvedev vince a Cincinnati e conquista il suo primo titolo Masters 1000. Battuto in due set il belga David Goffin

La terza volta è quella buona. Dopo aver perso due finali consecutive, quattro in un anno, Daniil Medvedev finalmente conquista il titolo a Cincinnati, conquistando cosi il suo primo titolo Masters 1000.

Sconfitto in due per 7-6(7-3) 6-4 set il belga David Goffin. Inoltre, con questa vittoria sale in quinta posizione nella Classifica Atp, e alla posizione numero 5 nella Race to London, avvicinandosi cosi alla partecipazione alle Atp Finals.

La cronaca della partita

Primo set molto equilibrato fino al 3-2 per il russo, che riesce a conquistare il break. Il belga però reagisce e si riporta in parità, trascinando il set fino al tie-break, dove il russo non sbaglia un colpo e si porta in vantaggio.

Nel secondo set Medvedev conquista subito il break e si porta sul 2-0. Goffin tiene i propri turni di battuta, ma il russo si dimostra insuperabile al servizio. Sul 5-4 Medvedev va a servire per il match, ma commette alcuni errori e regala due palle break al belga, ma con tre ace consecutivi recupera e vince partita e torneo.

Queste le sue dichiarazioni dopo l’incontro: “Anche se non avessi vinto questo trofeo, avrei detto che sono state le settimane più belle della mia vita. Ma ovviamente vincere il titolo è meglio.