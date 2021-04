Il cantante capitolino Achille Lauro si è preso la prima posizione degli album più venduti in Italia. Il suo nuovo disco è un successo

Un successo annunciato per una pop-star che ormai ha scalato rapidamente le gerarchie ed è più proiettato che mai verso l’Olimpo. Achille Lauro si prende la vette della classifica degli album più venduti in Italia stilata da Fimi con “Lauro”, il suo nuovo disco. Oltreoceano, invece, “Fearless (Taylor’s Version)” di Taylor Swift, la nuova versione del suo disco del 2008, conquista la prima posizione della Billboard 200. La UK Charts album, invece, vede debuttare al primo posto il nuovo album dei London Grammar, “Californian Soil”.

La classifica Top Album FIMI Top Of The Music della settimana dal 16 al 22 Aprile 2021, che vede debuttare al primo posto “Lauro” di Achille Lauro, segnala i seguenti nuovi ingressi di:

– “Nostralgia” dei Coma_Cose;

– “The battle at Garden’s Gate” dei Greta Van Fleet;

– “Sindrome di Stendhal” di Emanuele Aloia;

– “Let The Bad Times Roll” degli Offspring;

– “Slime Language 2” di Young Stoner Life, Young Thug & Gunna;

– “Violence Unimagined” dei Cannibal Corpse;

– “Mainstream” di Calcutta.

Invece, la classifica top dei singoli vede ancora “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto. Nuove entrate per “Ho spento il cielo” di Rkomi e Tommaso Paradiso e per “La Scelta” di Caparezza. Il più alto nuovo ingresso è quello di “Ho spento il cielo” di Rkomi e Tommaso Paradiso. Invece, la classifica degli esordienti al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo (insieme ad Achille Lauro) nella categoria “Nuove proposte” proprio con il brano.