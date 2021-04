Non sempre le hit radiofoniche corrispondono ai gusti degli ascoltatori digitali. Scopriamo insieme le prime 20 posizioni della Classifica Spotify Italia

La fruizione della musica in streaming segue un suo personale percorso e non sempre le hit radiofoniche corrispondono ai gusti degli ascoltatori digitali. Il digitale ha influenzato in maniera davvero significativa la modalità di ascolto che è diventata 3.0, lo sanno bene le principali piattaforme. Scopriamo insieme le prime 20 posizioni su Spotify Italia.

Ecco la Classifica Spotify Italia

1.Buongiorno vita – Ultimo

Un’attesissima new entry che si piazza al primo posto anche della Classifica Itunes Italia. Dopo essersi esibito all’interno del Colosseo regalando un evento unico, dal 23 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Buongiorno vita.

2.Zero – Mahmood

Poco dopo l’annuncio del nuovo disco “Ghettolimpo”, l’artista ha rilasciato un brano inedito. Si tratta di Zero, scritto dallo stesso Mahmood insieme a Davide Petrella, Dario Faini e prodotto da Dardust.

3.Ghost – Zoe Wees

Lei è una giovane cantautrice tedesca e il suo singolo di debutto Control , ha scalato diverse classifiche internazionali. Con Ghost si piazza direttamente al 3° posto della Classifica Spotify.

4.Save Your Tears – The Weekend feat Ariana Grande

Save Your Tears è un brano di successo della band The Weekend. Ieri 23 aprile è uscita la versione Remix che vanta la collaborazione di Ariana Grande. E’ disponibile anche il videoclip che ritrae i protagonisti ad effetto cartoon.

5.Sì può darsi – Frah Quintale

Dopo due nuove entrate internazionali, al 5° posto della Classifica Spotify Italia si posiziona lui Frah Quintale. Il nuovo singolo Sì può darsi è prodotto dal braccio destro Ceri ed è il primo brano estratto dal nuovo disco in arrivo.

6.Fantasmi – TY1, Geolier e Marracash

Un singolo che esalta il potenziale del nuovo progetto di Dj TY1 “Djungle”. Il primo estratto Fantasmi vede la collaborazione tra Marracash e Geolier e anticipa l’album in arrivo il prossimo 7 maggio.

7.Miopia – Franco126

Terza traccia dell’album “Multisala” di Franco126. Il nuovo lavoro dell’artista romano è uscito ieri 23 aprile e arriva a due anni di Stanza Singola, suo primo progetto solista. Alla Classifica Spotify piace questo giovane cantautore e rapper divenuto famoso dopo aver collaborato con Carl Brave e infatti lo piazza in settima posizione.

8.Come Through – H.E.R feat Chris Brown

L’artista vincitrice di quattro Grammy Award con questa collaborazione firmata Chris Brown debutta direttamente in ottava posizione.

9.Ram Pam Pam – Natti Natasha, Becky G

Dopo il successo planetario ottenuto con la Hit Sin Pijama certificata platino anche in Italia, il duo torna con una canzone che porta avanti la lotta all’emancipazione femminile. Un’esplosione di raggaeton.

10.Snob – Alfa, Rosa Chemical

Snob è il nuovo singolo del cantautore genovese Alfa fuori dal 22 aprile. Il brano racconta di un amore idealizzato, di una storia con una ragazza che, a dispetto delle aspettative e le impressioni iniziali si dimostra diversa da come l’aveva immaginata.

11.Mastroianni – Sottotono

Torna l’Italia nella Classifica Spotify con Mastroianni che è l’atteso ritorno dei Sottotono. La posizione di debutto è ottima e infatti si piazza sul gradino numero undici.

Posizioni dalla #12 alla #20

Prosegue la Classifica di Spotify Italia alternando ancora brani internazionali alle new entry nostrane. Tra queste spiccano Come va di Margherita Vicario (#16 posizione) e Per davvero di Valerio Mazzei (#17 posizione). Segue a ruota Cosa ci direbbe di Fast Animals and Slow Kids feat Willie Peyote. Buona la prima anche di Anice, artista di Pescara che con la sua Carillon si piazza al numero 19.

12.DUBAI – Rondodasosa, Nko

13.Hotel Bed – Chelsea Collins, Swae Lee

14.Gone – Jorja Smith

15. About a Breakup – Salem Ilese

16. Per davvero – Valerio Mazzei

17.Come Va – Margherita Vicario

18.Cosa ci direbbe – Fast Animals and Slow Kids, Willie Peyote

19.Carillon – Anice

20.Fili di ferro – Piccolo