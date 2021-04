Il venerdì è un giorno speciale per gli appassionati di musica. Siete pronti a scoprire la nuova classifica Itunes Italia?

I più esperti sanno che il venerdì è un giorno speciale per gli appassionati di musica. Quotidianamente abbiamo la possibilità di acquistare e ascoltare musica sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Youtube e Apple Music e, tutti i fruitori, probabilmente, saranno a conoscenza della playlist “New Music Friday” che possiamo trovare sulle piattaforme citate in precedenza. Pronti a scoprire la nuova classifica Itunes Italia?

1. Al primo posto si piazza direttamente un’attesissima new entry: stiamo parlando di Ultimo che con il suo “Buongiorno vita” sta scalando tutte le classifiche italiane.

2. Dopo il successo ottenuto a Sanremo troviamo il fantastico duo Colapesce & Dimartino che con la loro “Musica leggerissima” ci faranno ballare ancora per molto.

3. Al terzo posto, nella classifica Itunes Italia, c’è il singolo “Save Your Tears (Remix)” che vede l’artista disco di diamante The Weeknd e la vincitrice di Grammy Ariana Grande continuare la scia delle collaborazioni dopo i successi “Love Me Harder” e “Off the table”.

4. Il brano che vi sto per presentare è la colonna sonora del nuovo spot di WindTre. Chi è l’artista in questione? Sto parlando di Fred De Palma che, con le sue hit, da diversi anni, ci tiene compagnia l’estate. Il singolo che troviamo al quarto posto si intitola “Ti raggiungerò“.

5. Al quinto posto troviamo la vincitrice del premio “Sergio Bardotti” come miglior testo a Sanremo. Il suo brano “Voce” è contenuto nell’album d’esordio “Madame“.

6. Direttamente da Amici troviamo Sangiovanni con la sua “Lady” ha già ottenuto il disco d’oro.

7. Nonostante non abbia potuto partecipare fisicamente a Sanremo, al settimo posto troviamo Irama con “La genesi del tuo colore“.

8. All’ottavo posto troviamo Iko Iko (feat Small Jam) di Justin Wellington.

9. Il brano “Friday” di Riton vede la partecipazione delle celebrità di internet Mufasa e Hypeman. Il singolo contiene un campionamento di “Push the Feeling On“, singolo di successo dei Nightcrawlers del 1992.

10. Al decimo posto troviamo il nuovo singolo di Arisa dal titolo “Ortica” che racconta l’amore, quello vero, quello che quando finisce brucia e fa male.

Classifica Itunes Italia dalla 11esima alla 20esima

11. All’interno della classifica Itunes Italia, troviamo il singolo “Leave The Door Open” del duo Slik Sonic, formato da Bruno Mars e il rapper Anderson Paak, uscito lo scorso il 5 marzo 2021 come primo estratto dell’album “An Evening with Silk Sonic”.

12. Al dodicesimo posto si piazza “Zero” il singolo scritto da Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust. Il brano fa parte della colonna sonora e porta il nome della nuova serie originale disponibile su Netflix dal 21 aprile.

13. Altro concorrente di Amici all’interno della classifica Itunes Italia: stiamo parlando di Deddy che con la sua “0 passi“, scritta anche da Giordana Angi, si aggrappa al tredicesimo posto.

14. “Leggeri come una piuma e sul viso un sorriso grande“, ecco, in questa frase sono contenuti due singoli della cantante salentina Alessandra Amoroso. “Sorriso grande” si prende il quattordicesimo posto e sicuramente, diventerà una grandissima hit estiva.

15. Al quindicesimo posto troviamo il brano “Peaches” di Justin Bieber in collaborazione con Daniel Caeser & Givéon.

16. Nuovo singolo anche per Enrico Nigiotti che con la sua “Notti di Luna” racconta un dialogo profondo tra l’uomo e la luna.

17. Si piazza al diciassettesimo posto Majestic vs. Boney M con il brano “Rasputin“.

18. Settimana scorsa è uscito il loro album dal titolo “Nostralgia“, stiamo parlando del duo che abbiamo visto sul palco di Sanremo: i Coma_Cose. Si prende il diciottesimo posto il brano certificato disco d’oro “Fiamme negli occhi“.

19. Al diciannovesimo posto troviamo il cantautore britannico Ed Sheeran con l’ascoltatissimo brano “Afterglow“.

20. A chiudere la classifica Itunes Italia, troviamo il brano sanremese di Annalisa dal titolo “Dieci“.