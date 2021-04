I tifosi di Juventus e Real Madrid contro il Presidente della Uefa Aleksander Ceferin. #Ceferinout su Twitter scala le classifiche mondiali

Non si placano le polemiche scaturite dalla nascita della Super League. Anche se di fatto il progetto è terminato prima ancora di cominciare, lo scontro tra le due parti va avanti senza esclusioni di colpi, e vede da un lato la Juventus e il Real Madrid, e dall’altro il Presidente della Fifa Aleksander Ceferin.

Nella giornata di ieri quest’ultimo ha rincarato la dose, usando toni durissimi contro le squadre rimaste ancora all’interno del progetto Super League, ovvero le italiane Milan e Juventus e le spagnole Real Madrid e Barcellona. Ceferin ha minacciato di escludere dalla Champions e di sanzionarli pesantemente questi club qualora non rinunciassero al progetto.

La minaccia, però, questa volta è sembrata troppo eccessiva, ed ha superato il limite. Per questo, dalla Spagna, fino in Italia, ma anche in altri paesi come la Svizzera, su Twitter è partito l’hashtag #Ceferinout, che in poco tempo è entrato in tendenza ed ha scalato le classifiche social di tutto il mondo. I messaggi sono simili tra loro, la maggioranza chiede le dimissioni di Ceferin.

Le parole del n.1 della Uefa hanno creato alleanze ritenute impossibili. Su twitter milanisti e juventini, ma anche tifosi di Real e Barca, si sono uniti nella protesta contro Ceferin. La situazione non è delle migliori, e solo il tempo ci dirà se le due parti potranno trovare un punto di incontro.