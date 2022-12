Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori: è nata la piccola Maria Vittoria

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori. Scopriamo, insieme, che cosa hanno postato sui social.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: è nata Maria Vittoria

Il 21 dicembre è venuta al mondo Maria Vittoria, prima figlia della coppia nata nel 2019 nello studio di “Uomini e donne“. Circa 23 ore fa Claudia Dionigi aveva postato una storia su Instagram per informare le sue followers in merito alla gravidanza e alle sue condizioni di salute:

“Ragazze ancora devo essere ricoverata. Sono in pronto soccorso in attesa di salire su in sala parto e poi mi faranno induzione perché il liquido ormai è alto e sono dilatata di quasi 5 cm! Io sto abbastanza bene, vi aggiornerò appena possibile. Un bacione a tutte”.

Circa 12 ore fa Lorenzo Riccardi ha postato una storia su Instagram per mostrare a tutti i piedini della sua piccola Maria Vittoria ed ha scritto, in preda all’emozione, “Benvenuta Maria Vittoria”. La mamma della bimba ha ripreso la foto postata dal compagno ed ha commentato “La nostra vita”.

Claudia Dionigi: “Maria Vittoria è davvero una pagnottella”

“Buongiorno. Faccio, intanto, questa storia per ringraziare tutti voi […]. Perdonata le mia facciama, sono sincera, devo ancora riprendermi anche se è andato tutto benissimo. Maria Vittoria è davvero una pagnottella” – ha dichiarato Claudia.

“Quasi 24 ore sveglia, ma vi prometto che non appena starò meglio ci faremo una bella chiacchierata” -ha concluso.