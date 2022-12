Mbappé, il Real prepara l’assalto: pronto un miliardo

Il Real Madrid sembra sempre più convinto e vuole portare l’affondo per assicurarsi la stella del calcio mondiale Kylian Mbappé. L’attaccante del Psg ha attualmente un contratto da circa 630 milioni di euro, che però non sembra assolutamente spaventare Florentino Perez. Il patron dei blancos, infatti, sembra pronto a mettere sul piatto una cifra vicina al miliardo di euro per assicurarsi le prestazioni del fenomeno capocannoniere dell’ultima edizione dei Mondiali in Qatar. Le parole dell’ex stella madridista Guti, alla domanda proprio sul futuro di Mbappé, fanno sognare i tifosi spagnoli: “I migliori devono stare nel Real Madrid”.

Mbappé, le parole di Guti

“Io l’ho perdonato subito, il giorno dopo il suo no – ha detto Guti al Chiringuito –. Vederlo giocare nel Psg mi provoca rabbia, e non solo per il Real ma anche per la Liga. Uno come lui darebbe grande forza al nostro campionato, la Liga deve sempre avere i migliori del mondo. Posso capire che ci siano dei tifosi che sono stati male per quanto è successo perché tutti vedevamo Mbappé come un nuovo giocatore del Madrid, è stata una grandissima delusione e questa delusione, questa ira, sono evidenti. Però poi ti rendi conto che è stata una decisione personale e pensi che il Madrid non può chiudere la porta a un giocatore così spettacolare. Non lo può fare. Per quanto potrà farci divertire e per quanto potrà dare al club. Penso che Mbappé sia un giocatore fatto per il Real, e poi se vuole fare ciò che hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo deve giocare nel Real Madrid perché nel Psg non ce la farà. Per me il Madrid deve andare a prenderlo subito, ora. Nel mercato ci sono buoni elementi, ma nessuno come lui. Sì, Haaland forse, ma uno scalino sotto. Mbappé è unico. Solo lui può dare ciò che Messi ha dato al Barcellona o Ronaldo al Madrid. Nessun altro”.