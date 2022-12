Whatsapp, in arrivo Accidental Delete: come attivarla

Grazie al nuovo aggiornamento di Whatsapp sarà finalmente possibile recuperare i messaggi eliminati per errore. Con Accidental Delete sarà consentito, infatti, annullare l’ultima azione effettuata in una finestra di 5 secondi nella quale poter rimediare al proprio errore commesso.

Non si tratta di una Beta. Whatsapp ha annunciato l’aggiornamento in via ufficiale che prevede la funzione per tutti quelli che almeno una volta hanno avuto la possibilità di fare dietro front sull’invio di un messaggio un po’ troppo “rischioso”. La nuova funzione prende il nome di “Accidental Delete”, che vuol dire “cancellazione per errore”. Grazie a questa nuova funzione, quando un utente cliccherà sull’opzione “elimina per me”, invece di procedere brutalmente con questa feroce funzione, sarà possibile annullare l’opzione in una finestra di cinque secondi in cui si potrà porre rimedio.