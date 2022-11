Whatsapp, con l’ultimo aggiornamento si può chattare con se stessi

Finalmente si potrà dire addio all’utilizzo di scomode app per le note e gruppi fasulli per salvare messaggi o appunti importanti: da adesso con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp, è possibile chattare con se stessi, salvando la propria chat sul cellulare come una conversazione qualunque, raggiungibile da PC grazie a Whatsapp Web.

Con la versione 22.23.74 per iPhone e 2.22.23.77 per Android, adesso non ci sono scuse per perdersi tutto ciò che è necessario per il lavoro o per la vita sociale. Per chattare con se stessi è molto semplice, basta aprire una nuova conversazione aprendo la rubrica tramite l’app verde di Meta e subito si noterà la presenza del proprio numero affiancato dalla dicitura “(tu)” e il gioco è fatto.

Un’altra novità importante ottenibile con l’ultima versione è la possibilità di creare sondaggi nei gruppi. Basta toccare la graffetta e selezionare l’icona dei sondaggi, molto semplice da utilizzare.

Il caso Meta e la pioggia di licenziamenti

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg, fondatore del celebre social network Facebook, ha annunciato tagli drastici al personale fino a 11mila licenziamenti circa. L’azienda (che comprende Instagram e WhatsApp oltre al già citato Facebook), stando al suo Amministratore Delegato, vuole snellire la sua struttura e quindi manderà a casa molti talenti, alcuni ancora giovani.

I licenziamenti previsti dall’azienda porteranno ad una riduzione del 13% di tutto il personale. CNBC riporta poi altre dichiarazioni di Zuckerberg: “Abbiamo preso una serie di misure per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre“.