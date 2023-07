Giffoni Film Festival, prima di Claudio Bisio regista

di Corrado Malamisura

Ospite della prima giornata del Giffoni Film Festival Claudio Bisio, per la prima volta regista. Al suo seguito i protagonisti del suo lungometraggio, “L’ultima volta che siamo stati bambini“, Alessio Di Domenico, Carlotta De Leonardis, Lorenzo Mcgovern Zaini e Vincenzo Sebastiani. Il film con cui esordisce l’attore trae origine dal romanzo di Fabio Bartolomei; narra le vicende di quattro bambini, quattro amici che si ritrovano ad affrontare la vita e l’amicizia tra le bombe e macerie della seconda guerra mondiale.

Claudio Bisio racconta ai microfoni della sala stampa tutto quello che c’è stato alle spalle di questa sua nuova esperienza: “Mi sono così appassionato a questo progetto, con i miei soci e Medusa. La prima sfida ovviamente era quella di trovare il regista adatto. E alla quarta riunione… hanno fatto il mio nome. Ho accettato sì, ma con riserva. Avrei girato il film solo se avessi trovato i bambini giusti. E li ho trovati. Allora ho detto sì, lo faccio.“. Il regista racconta molti aneddoti riguardanti le riprese e della sua iniziale indecisione nel portare avanti il progetto.

Il film sarà in uscita nelle sale italiane il prossimo ottobre. Per i ragazzi partecipanti al festival è stata riservata una proiezione in anteprima della pellicola e dopo una lunga chiacchierata insieme ai protagonisti ed allo stesso Claudio Bisio.