Clima, l’Oceano Atlantico registra picco di temperatura

di Antonio Jr. Orrico

Il clima dell’Oceano Atlantico, tradizionalmente, presenta inverni freddi e rigidi ed estati miti per via della corrente del golfo del Messico. Le precipitazioni sono pertanto possibili in ogni periodo dell’anno, eccetto che nelle aree tropicali. Queste avranno climi più simili a quello della savana (con clima secco in inverno). Luglio è, probabilmente, il mese più caldo mai registrato nella storia dell’umanità. E questo ne ha alterato la percezione.

Infatti, oggi, l’Oceano Atlantico ha registrato quella che è la sua temperatura più alta di sempre. Solo alcuni giorni fa, anche il Mediterraneo aveva toccato il suo picco di temperatura, con 28,71 gradi. Il picco precedente, relativo al periodo 1983-2023, era 28,25 gradi e si registrò il 23 agosto 2003, in quella che fu l’estate più calda degli anni 2000. I dati preliminari forniti dal NOOA sono considerati ancora provvisori e richiederanno circa due settimane per essere verificati, ma si tratta di un record particolarmente sorprendente perché arriva all’inizio dell’anno.

Il picco di calore, solitamente, raggiunge il suo zenit all’inizio di settembre. Il record precedente era stato stabilito l’anno scorso, all’inizio di settembre 2022, con una temperatura di 24,89 gradi, leggermente inferiore a quella di questa settimana. Anche le acque del Mar Mediterraneo hanno battuto lunedì il loro record di calore, con una temperatura media di 28,71 C, ha annunciato il principale centro di ricerca marittimo spagnolo.

“La temperatura superficiale del Nord Atlantico continuerà ad aumentare durante il mese di agosto.” ha dichiarato Xungang Yin, e si prevede quindi che il record venga nuovamente battuto.