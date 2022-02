Nelle ultime settimana il termine NFT è entrato a pieno diritto nel vocabolario di ognuno di noi, ma pochi sanno realmente di cosa si tratti. In questo articolo andremo a spiegare cosa sia un NFT e come si possa creare da zero direttamente a casa vostra e in maniera gratuita.

Che cos’è un NFT

NFT è un acronimo che sta per Non-Fungible Token, ovvero una vera e propria certificazione digitale che attesti l’autenticità e l’unicità di un contenuto mediale. Che si tratti di una foto, un testo o una base musicale, video o opere d’arte poco importa, un NFT ne attesta l’unicità e il suo non essere scambiabile con altri. Ed è proprio questa particolarità che ha permesso la sua espansione a macchia d’olio in special modo nel mercato dell’arte, mai realmente approcciatosi ad un pubblico tech sempre più giovane e ricco. L’unicità, inoltre, è la vera caratteristica che differenza un NFT da una qualsiasi criptovaluta. Un bitcoin, ad esempio, è un FT, ovvero un “token fungible”, in quanto può essere scambiato con altre criptovalute senza che che quest’ultima ne alteri il valore.

Quindi, un NFT non è altro che una stringa di bit inseriti all’interno di un file digitale per coniarlo in caso di vendita. Il mercato di questa Non-Fungible Token si è espanso rapidamente negli ultimi mesi arrivando a contare transazioni da milioni e milioni di dollari, spinto dalla pubblicità che vip e ricconi del mondo tech ne hanno fatto sui vari social. In realtà, nella maggior parte dei casi i costi sono molto più contenuti e alla portata (quasi) di tutti. Tuttavia, una conditio sine qua non per poter acquistare un NFT è avere un “portafoglio crypto“, perchè tutte le transazioni legate a questo “nuovo mondo” vengono regolamentate attraverso le tecnologie legate alla blockchain tramite l’utilizzo di criptovalute decentralizzate come Ethereum. La crypto per eccellenza per quanto riguarda la compravendita di NFT.

Come creare un NFT gratis

Creare un NFT, al momento, costa al creatore un tassa di diverse centinaia di dollari. Tassa che servirà a coprire le emissioni di gas generate dalla blockchain per ogni singola opera creata. Tuttavia, però, esistono delle piattaforme che permettono agli utenti di creare queste opere a costo zero. Per quanto riguarda le immagini, quelle che più tutte hanno spinto l’hype verso questo mondo, si può benissimo partite da Photoshop. Una volta terminata questa prima fase ed esportato il file, dovrai trasformare la tua opera in un NFT. Come fare? In realtà, le maggiori difficoltà sono alle tue spalle, ora non ti resta che cercare la piattaforma più adatta al tuo scopo e un pubblico disposto a comprare il tuo nuovo NFT.

Attualmente, esistono diverse piattaforme che ti consentono di trasformare un’immagine e/o una illustrazione in un reale NFT, ma solo alcune di queste sono totalmente gratuite. La più popolare è certamente OpenSea che, attiva dal 2017 nel mondo del mercato digitale, nel corso degli anni ha ospitato la creazione di circa 80 milioni di pezzi unici per un valore complessivo che si aggira attorno ai 10 miliardi di dollari.

Iscriversi alla piattaforma OpenSea

Per entrare nella piattaforma OpenSea, il primo passaggio è quello di registrarsi all’interno del sito web cliccando sul “Create” che troverete in alto a destra nella homepage del sito. Aperta la pagina dedicata alla creazione del vostro account, dovrete selezionare il vostro “wallet crypto” di fiducia tra quelli supportati all’interno della piattaforma per poi, successivamente, accettare i termini e condizioni d’uso di OpenSea.

Una volta completata la registrazione, cliccando su “My Collection” entrerete nella sezione dedicata alla gestione delle vostre opere. Per inserirne una nuova, dovrete cliccare su “Create a Collection” dopodiché dovrete compilare inserendo le informazioni che serviranno alla piattaforma per identificare la vostra collezione. Le info richieste sono le seguenti: logo, copertina, banner, il nome, un indirizzo url personalizzato e una descrizione. Una volta compilato correttamente, cliccando su “Create” salverete la raccolta sul vostro profilo.

Creazione di un NFT

Salvata la vostra nuova raccolta, passiamo ora alla effettiva creazione del vostro nuovo NFT. Cliccando di nuovo su “Create” in alto a destra della vostra pagina web, vi si aprirà sezione dedicata per il vostro scopo. L’unico limite che “impone” OpenSea riguarda la dimensione del file (che può essere di diversi formati, compresi i modelli 3D) che non può superare i 100 MB. Fatto ciò, vi sarà chiesto di compilare i campi per descrivere la vostra opera con nome, descrizione e un link esterno che, preferibilmente, porti ad un vostro account social. Completato anche questo passaggio non vi resta che aprire il menù sotto la voce “Blockchain” e selezionare Polygon per usufruire della creazione di NFT a costo zero.Una volta che avrai impostato per bene tutte le informazioni necessarie, clicca sul pulsante “Create“, per terminare.

Come vedere la tua opera

Inserita la vostra creazione all’interno della piattaforma, non vi resta che vederla. Cliccando su “Sell” vi si aprirà una sezione dedicata alla creazione di una nuova inserzione (molto simile a quella di quasi tutti i marketplace digitali). A questo punto sarete voi a sceglierne il prezzo di vendita, in Ethereum, con il quale il tuo nuovo NFT sarà immesso sul mercato e la durata della vostra inserzione. Vi ricordiamo, che attualmente, 1 ETH vale circa 3.700 dollari americani.

Per concludere l’operazione di messa in vendita della tua opera, clicca su “Complete Listing“. A questo punto si aprirà una schermata dedicata alla convalida dell’operazione. Essendo la vostra prima operazione, OpenSea (cliccando sul “Unlock“) vi chiederà di e accettare una transazione di conferma senza alcun valore economico per abilitare il vostro wallet crypto alla vendita. Infine, clicca su “Sign” per firmare la messa in vendita del tuo nuovo NFT.