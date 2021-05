E’ online il libro di Igor Gigolò, un manuale che prova a tracciare una strada per chi volesse avventurarsi nel mondo dei gigolò professionisti

Un libro che parla di esperienze professionali e di vita, un vero e proprio manuale alla portata di tutti per conoscere i segreti di un accompagnatore per donne di professione. Spesso quando si parla di questo mestiere l’interlocutore o colui che ascolta è animato da sentimenti contrastanti: curiosità dal un lato e scetticismo e riluttanza dall’altro. Il libro di Igor Gigolò “Come diventare Gigolò”, pubblicato in formato digitale su Amazon Italia, conduce il lettore in un mondo intricato e al contempo affascinante raccontando l’esperienza di chi ha iniziato quasi per gioco diventando poi, grazie alla tenacia e alla determinazione, un accompagnatore professionista.

“Io ho semplicemente inseguito un sogno, ho intravisto una strada dove non c’era e ho sempre pensato che sarebbe stato bellissimo avere qualcuno che mi potesse dare i consigli di cui avevo bisogno, e allora eccomi qua, a cercare di colmare quel vuoto che io ho vissuto sulla mia pelle, senza presunzione, ma soltanto con l’intenzione di aiutare nel mio piccolo chiunque stia pensando di voler intraprendere la carriera di gigolò professionista” scrive Igor nel libro.

Il racconto intreccia esperienze di vita, consigli, raccomandazioni e tenta di sfatare falsi miti e pregiudizi consolidati a cui si fa riferimento in modo automatico non appena si sente la parola “gigolò”. Il lettore potrà intraprendere un viaggio procedendo di capitolo in capitolo per capire come rendere quella che può apparire un’ambizione impegnativa realtà e professione.