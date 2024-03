Concorsi per dipendenti pubblici in ministeri: ecco i requisiti

di Antonio Jr. Orrico

Una novità molto importante per quanto concerne i lavoratori statali. Per questi ultimi, infatti, il Ministero ha sbloccato i concorsi per i cosiddetti “super-funzionari”. Questi ultimi sono una figura di mezzo tra funzionari e dipendenti pubblici con “elevate professionalità“. Per queste nuove assunzioni il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato, per raggiungere questo scopo, una cifra molto alta, corrispondente a 5,9 milioni di €.

Ai dipendenti pubblici che lavoreranno nei ministeri saranno riconosciuti stipendi alti, addirittura superiori a quelli dei dirigenti che saranno chiamati a gestirli. Tra le cifre emerse, si parla addirittura di 100mila € annui di salario. Per metà saranno assunti tramite concorso e per metà tramite procedure comparative. La novità di questa “quarta area” del pubblico impiego emerge dalla lettura dei PIAO, i Piani integrati delle attività dei ministeri resi noti nelle ultime settimane.

Ma quali saranno, per la maggior parte, le figure ministeriali richieste e le professionalità ricercate? E soprattutto, quali saranno i ministeri interessati dal nuovo concorso in arrivo? Vediamo tutto nel dettaglio di seguito.

Concorsi per dipendenti pubblici: quali sono i ministeri e quali le figure professionali ricercate

La prima squadra di “super funzionari” arriverà nei ministeri già nel corso del 2024: sessanta figure professionali saranno assunte dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha stanziato per questo scopo 5,9 milioni di €. Altri 100 super-funzionari saranno ingaggiati dal ministero della Cultura.

Non mancheranno anche per il ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, che ha deciso di avvalersi però solo di 10 unità. Il quarto ed ultimo ministero ad avere istituito questa nuova figura è quello degli Affari Esteri, guidato da Antonio Tajani, con 18 nuovi ingressi per il 2024 e altri 17 l’anno successivo.

Gli altri ministeri, al momento, attendono con un occhio soprattutto alle possibilità di impiego di queste nuove professionalità, sia in termini di numeri che di retribuzioni.

Concorsi per dipendenti pubblici nei ministeri: quanto guadagneranno?

Guardando ai super funzionari del Ministero dell’Economia la retribuzione di ognuno di questi dipendenti sarà di 98.147 mila €; quindi una cifra anche maggiore, per esempio, dei 67.500 € indicati come costo unitario di un dirigente di seconda fascia.

Secondo quanto riportato dal PIAO, la retribuzione lorda totale annua dei neo assunti dal Ministero della Cultura sarà ugualmente di poco sotto i centomila €.

Più basso dovrebbe essere lo stipendio dei 10 dipendenti appartenenti a questa categoria assunti dal ministero dell’Infrastrutture: si parla di 63mila € annui, all’incirca la stessa retribuzione prevista per i 35 “super funzionari” reclutati dal ministero degli Esteri entro il 2025, comprensivo però di una parte variabile di salario di circa 15 mila €.

Quali sono i requisiti e i titoli di studio necessari?

Per partecipare ai concorsi per dipendenti pubblici nei ministeri, però, occorre avere dei requisiti e dei titoli di studio raggiunti. In generale si tratta di lavoratori che dovranno possedere competenze elevate e specializzate alla Pubblica Amministrazione per portare avanti determinati progetti, come ad esempio quelli finanziati dal PNRR.

Non basterà dunque la laurea, ma bisognerà dimostrare di avere esperienza pluriennale in funzioni specialistiche o di responsabilità, oltre a dar prova di possedere conoscenze altamente specialistiche, adeguate ad affrontare problemi di notevole complessità.

Qual è la modalità di selezione?

Per selezionare i super funzionari in futuro saranno indetti dei concorsi. Nella prima tornata, in realtà, si è deciso di avvalersi anche delle procedure comparative tra gli attuali funzionari per consentire ad alcuni dipendenti di ottenere la promozione e lo stipendio previsto per una figura completamente nuova.

Nel prossimo contratto, inoltre, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha chiesto che l’Aran negozi con i sindacati un rafforzamento della quarta area.