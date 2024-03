Elezioni a Baronissi, la nota di Tony Siniscalco

di Rita Milione

La nota del candidato sindaco di Baronissi Tony Siniscalco:

“Sì conclude, con un finale più che scontato, il sipario della sinistra e, così, la candidata “civica” Petta svela, insieme a tutti i suoi alleati, la vera natura della sua discesa in campo! Al suo fianco ci saranno tutte le forze politiche che, prima, hanno distrutto l’Italia e, poi, anche Baronissi: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Calenda, Renzi e via dicendo in quello che viene, benevolmente, definito Campo Largo ma che, nella realtà dei fatti, è un Campo Santo.

Gli attori sono sempre gli stessi, quelli dei progetti fallimentari degli ultimi 20 anni: da Moscatiello a Galdi a Valiante, giungendo fino all’ apertura a quella parte della sinistra che, seppur ostica, si piegherà come sempre al volere del Pd salernitano. Ci fa davvero sorridere sentire parlare di attaccamento alle poltrone dagli scudieri di De Luca quando, pur di rimanere incollati alle stesse, sono stati capaci di mettere insieme, appassionatamente, gli amministratori che negli ultimi 20 anni si sono combattuti duramente!

L’appello di ieri del duo Galdi-Petta è stato chiaro: c’è bisogno di mettere tutto e il contrario di tutto nella stessa coalizione per impedire al centro destra di arrivare al governo di Baronissi. Il nostro appello, invece, è a tutti gli elettori liberi del Comune di Baronissi, alle migliaia di cittadini che, proprio alle ultime elezioni Politiche hanno riposto fiducia nel centro destra ed in Giorgia Meloni: dopo aver cambiato il Governo dell’Italia, abbiate il coraggio di cambiare anche quello della nostra Città, da anni ferma per l’incapacità politica ed amministrativa del centro sinistra e di chi lo rappresenta a Baronissi”.