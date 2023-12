Consulenza pensionistica: ricalcolo dell’assegno e altri servizi

di Redazione ZON

Il sistema pensionistico italiano è molto articolato e prevede diverse opzioni per l’uscita dal lavoro; infatti, oltre alla cosiddetta “pensione di vecchiaia” (ottenibile con 67 anni e almeno 20 anni di contributi), esistono diverse altre modalità: pensione anticipata, anticipo pensione per lavoratori precoci, Ape sociale, Quota 103, Opzione Donna, pensione anticipata per lavori usuranti ecc.

In un quadro così variegato, a meno di non essere esperti in materia previdenziale, per chi è prossimo al ritiro dal lavoro non è certo semplice orientarsi e capire quale possa essere la soluzione più conveniente, non soltanto in termini economici, ma anche per quanto riguarda i tempi di uscita dal lavoro; in svariate circostanze infatti si hanno a disposizione più possibilità di pensionamento.

Si deve inoltre considerare che non è infrequente il caso di modifiche in ambito previdenziale allorquando viene varata la manovra finanziaria di fine anno, modifiche che riguardano spesso le modalità e i tempi di uscita e non tanto l’aspetto economico.

Data la complessità della materia pensionistica e vista la posta in gioco, è consigliabile rivolgersi a un’agenzia di consulenza pensionistica professionale come per esempio, MiaPensione.

Consulenza pensionistica professionale: cos’è e quali servizi offre?

La consulenza pensionistica professionale può riguardare sia chi è già in pensione sia coloro che stanno per maturare i requisiti per ritirarsi dal lavoro.

È ovvio che si tratta di due casistiche diverse fra loro e, conseguentemente, sono differenti anche gli aspetti che vengono presi in considerazione.

Relativamente a coloro che sono pensionati e stanno già percependo l’assegno, la consulenza pensionistica professionale è importante per verificare se il calcolo effettuato dall’ente previdenziale di riferimento è corretto oppure no.

Le motivazioni che portano a un errato calcolo sono svariate e la decurtazione può essere più o meno consistente. Può anche verificarsi il caso opposto, ovvero un errore che porta a un assegno errato per eccesso, ma si tratta di circostanze più rare.

Per quanto riguarda invece coloro che stanno maturando il diritto al pensionamento, gli studi di consulenza pensionistica professionale effettuano servizi di vario tipo: controllano la situazione previdenziale del cliente e verificano che non siano presenti anomalie (per esempio contributi versati ma non registrati, accrediti inferiori al reale ecc.), indicano le possibili date di pensionamento, presentano le varie opzioni di pensionamento indicando la più conveniente, valutano se può risultare opportuno o no un eventuale riscatto degli anni di università, effettuano il calcolo dell’assegno di pensione e gestiscono i vari aspetti della domanda.

A chi rivolgersi per una consulenza pensionistica?

Ci sono diversi professionisti specializzati che offrono consulenza in materia pensionistica, sia per quanto riguarda le stime circa l’importo dell’assegno, che per avere notizie e informazioni in merito a contributi versati, oppure per risolvere delle problematiche di tipo burocratico.

Fra i vari servizi offerti c’è anche quello del ricalcolo pensione che permette di verificare con certezza se l’assegno che viene erogato dall’INPS o da un altro ente previdenziale è corretto oppure no; se non lo è sarà possibile chiedere il rimborso delle somme che non ci sono state accreditate.