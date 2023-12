Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6 in provincia

di Antonio Jr. Orrico

Una forte scossa di terremoto. Questa mattina, in provincia di Reggio Calabria, l’INGV ha registrato dei movimenti del terreno, di magnitudo 3.6, alle 7.49. L’epicentro è stato segnalato 1.3 chilometri a sud di Samo e ad una profondità di 13.9 chilometri. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia e fino a Messina. Al momento non si hanno notizie di danni a cose e persone.

Tra tutta la popolazione, naturalmente, si sono suscitati degli attimi di paura, come confermato a più riprese dai messaggi arrivati dagli utenti del posto sui social network. “Sentito, una bella botta al letto“, ha scritto un cittadino su X, ex Twitter. “L’ho sentito perfettamente. Ero a letto e l’ho sentito traballare.”, è il messaggio di un altro utente su Facebook. Insomma, delle vere e proprie certificazioni di quanto accaduto questa mattina.

Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo, in provincia di Reggio Calabria, paese vicino all’epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata stamattina, ha dichiarato: “La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura. La situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni. Oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio.“

Già la notte scorsa c’era stata una scossa di terremoto nel territorio calabrese, alle 00:22, precisamente lungo la Costa Calabra sud orientale, ma di lieve entità: la magnitudo registrata all’INGV è stata di 1.7.