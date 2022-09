Contagi di oggi: il bollettino del 13 settembre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 13 settembre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 23.161 mentre 93 sono i morti. Il tasso di positività si attesta al 12,6% (+1,4%). I dimessi e i guariti odierni sono 31.699. In calo le terapie intensive (-13) e anche i ricoveri nei reparti ordinari (-121).

I dati

Il totale dei casi di Covid, dall’inizio della pandemia in Italia, è di 22.077.601. Gli attualmente positivi sono 454.035, 8.634 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 21.447.231 (+31.699) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.335.