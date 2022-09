Contagi di oggi: il bollettino del 20 settembre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 20 settembre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 28.395 mentre 60 sono i morti. Il tasso di positività sale al 13,7% dal 12,3% del giorno precedente. Diminuiscono di una sola unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre aumentano di due quelli nei reparti ordinari. I dimessi e i guariti sono 41.480.

Gli attualmente positivi

Gli attualmente positivi sono 414.067 (-13.155 rispetto a lunedì). Un anno fai casi giornalieri erano stati 3.377, i tamponi 330.275 e i decessi 67.